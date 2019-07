Primăria Adâncata va depune două proiecte pentru introducerea gazului metan în comună și modernizarea a zece străzi. Primarul din Adâncata, Viorel Cucu, a declarat că cele două proiecte vor fi promovate pentru a obține finanțare din Fondul Suveran de Dezvoltare și Investiții. Primarul din Adâncata a spus că în momentul de față este aproape finalizat studiul de fezabilitate necesar pentru depunerea proiectului de gaz pentru comună. „Pentru proiectul de gaz am prins întreaga comună. E un pic mai simplu aici pentru că suntem în Asociația de Dezvoltare intercomunitară cu Hânțești și vom face acest proiect împreună cu ei. În comuna noastră am inclus în proiect rețele de gaz în Fetești, Călugăreni și Adâncata”, a explicat Viorel Cucu.

El a mai precizat că și proiectul pentru modernizarea a zece străzi din comună se află într-o stare avansată pentru a fi depus prin Fondul Suveran de Dezvoltare și Investiții. Viorel Cucu a spus că prin acest proiect are în vedere asfaltarea a șapte drumuri din satul Adâncata, două din Fetești și a unui drum din Călugăreni. „Porțiunile de drumuri nu sunt de kilometri. De sunt porțiuni de câteva sute de metri care trebuie asfaltate. Sunt străzi principale pe care sunt foarte multe caza De asta încercăm să promovăm acest proiect. Dacă dă Dumnezeu și din 10 măcar șapte străzi vor intra la finanțare pe suma care va fi alocată suntem foarte bucuroși. Și asta pentru că vom ajunge să avem undeva la 90% străzi asfaltate în comună. Și atunci spun eu că e o realizare destul de importantă”, a declarat primarul din Adâncata.

Viorel Cucu a subliniat faptul că una dintre preocupările sale principale a fost să promoveze cât mai multe proiecte pentru dezvoltarea comunei, în ciuda problemelor financiare cu care se confruntă primăria, având în vedere că bugetul local este foarte mic. „Eu de când sunt primar, de șapte ani, nu am avut niciodată un excedent bugetar de nu știu câte miliarde de lei vechi să nu-l pot folosi. Ba mai mult în fiecare an am încheiat cu datorii de 3 – 4 miliarde de lei vechi. Și asta pentru a putea face ceva, pentru a pregăti proiectele din timp. Să pot obține finanțare pe oricare proiect a trebuit să le pregătesc din timp. Și la tot ce a apărut posibilitatea de a depune finanțări, fie pe bani europeni, fie pe PNDL, pe toate am depus”, a mai spus Viorel Cucu.