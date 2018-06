Primăria Adâncata va moderniza parcul din centrul comunei cu fonduri europene atrase prin GAL ”Codrii Bucovinei”. Așa cum a declarat primarul Viorel Cucu, este vorba de o sumă de 75.000 de euro care va fi utilizată pentru lucrări de modernizare a parcului precum amenajarea de alei, montarea de bănci sau a unui sistem de iluminat. ”Toate cele nouă localități componente ale GAL-ului printre care și Adâncata vor primi câte 75.000 de euro pentru finanțarea unui proiect. La Adâncata am ales să finanțăm modernizarea parcului din centrul comunei. Asta pentru că avem solicitări din partea populației dar și pentru că majoritatea evenimentelor mai importante precum Ziua Eroilor, 1 Decembrie, le facem în parcul central fiindcă acolo există și monumentul. Inițial am stabilit că vom da banii de pe GAL în jur de 1,4 milioane de euro persoanelor fizice dar din păcate acestea nu au depus decât cinci proiecte. Am vrut ca banii să fie absorbiți în totalitate de persoanele fizice pentru că ele pot aduce plus valoare comunei prin afacerile pe care le puteau demara și implicit ar fi avut de câștigat și bugetul local. Nu au fost doritori așa că am hotărât să alocăm restul de bani în mod egal între localități pentru a finanța câte un mic proiect”, a explicat Viorel Cucu.