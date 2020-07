Primăria Adâncata vrea să monteze în zona cabanei Căprioara o stație de pompe și rezervoare pentru sistemul de apă și canalizare al comunei. Potrivit primarului Viorel Cucu, suprafața de teren necesară pentru această investiție este de 17 ari. El a precizat că terenul aparține Consiliului Județean și că a discutat cu președintele Gheorghe Flutur, care a fost de acord cu darea în folosință a celor 17 ari cu titlu gratuit pe o perioadă de 30 de ani Primăriei Adâncata. Viorel Cucu a subliniat că deja Consiliul Local Adâncata și-a dat acordul pentru preluarea terenului urmând că decizia finală să fie parafată prin hotărârea Consiliului Județean.

”Noi am cerut terenul ca să facem acolo o stație de pompe inclusiv rezervoarele de apă pentru că e un loc foarte bun. Ne racordăm la apa din Burdujeni care e din sursa Berchișești și scăpăm de stația de tratare a apei care ne-a creat o mare problemă în decursul anilor. După ce terminăm lucrarea o vom preda ACET-ului care vor monta contoare inteligente. Va fi contorizare la fiecare familie. Proiectul nostru va fi unul integrat de apă și canalizare. Cu această ocazie am demarat măsurătorile pe toate drumurile pentru intabulare. Sunt cam 12 drumuri principale pe care vor trece rețelele de apă și canalizare. Asta înseamnă extinderea canalizării în satele Călugăreni, Fetești și Adâncata ce a mai rămas, pentru că deja avem realizată canalizarea în mare parte aici și rețele de apă în toate cele trei localități”, a explicat Viorel Cucu.

Întregul proiect, a spus primarul, va costa în jur de 2,5 milioane de euro, bani care vor fi atrași de la Uniunea Europeană. ”Noi nu vom avea niciodată șansa să putem finanța din fonduri proprii un asemenea proiect. Singura șansă sunt fondurile europene și le vom accesa pentru avem experiență în acest sens. Avem deja vreo opt proiecte cu fonduri europene accesate în opt ani de zile și știm cum să facem”, a mai spus primarul de Adâncata.