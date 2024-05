Primăria municipiului Câmpulung Moldovenesc construiește pe strada Pictor Octav Băncilă cu bani europeni un bloc de locuințe sociale pentru chiriașii din Vila Tomaszewski veche de peste 100 de ani care va fi demolată. Primarul Mihăiță Negură a declarat că chiriașii vor fi mutați după Sărbătorile Pascale într-un bloc de locuințe care a fost reabilitat și modernizat cu bani de la bugetul local lucrările costând 250.000 de lei. ”Viitorul bloc care se va construi după ce se va demola vila veche de peste 100 de ani va acea 2 și 3 camere parter, plus două etaje și poate cel mai important este că actualii chiriași voir fi imediat și beneficiarii acestor locuințe sociale în momentul în care se vor finaliza apartamentele în anul 2025. Locația pe care am pregătit-o pentru mutatul chiriașilor încă de acum trei luni de zile este situată pe strada Căprioarei unde am reabilitat și modernizat garsonierele și apartamentele din acel bloc și am creat condiții de trai mai mult decât decente, cu spații generoase, cu grupuri sanitare moderne, băi dotate cu boilere pentru apă caldă. Investițiile pe care le-am făcut cu bani de la bugetul local au ajuns la 250.000 de lei”, a spus Mihăiță Negură.