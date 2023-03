Primăria Câmpulung Moldovenesc va dispune de un corp nou de clădire, care este în curs de realizare în prelungirea actualului imobil. Primarul Mihăiță Negură a declarat că în noul corp vor fi amenajate cinci ghișee, o zonă de așteptare, 12 birouri și două spații pentru arhivă. El a spus că investiția are o valoare de 1,2 milioane de lei și va fi terminată pînă la sfîrșitul anului. Finanțarea este asigurată din bugetul local.

