Primăria comunei Cornu Luncii i-a dotat pe cei din prima linie a luptei cu coronavirusul cu combinezoane de protecție. Primarul Gheorghe Fron a anunțat că a achiziționat 20 de combinezoane care au fost date celor de la Poliția Locală, Serviciul de salubrizare, Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență, medici și asistenți medicali. ”Combinezoanele nu sunt de unică folosință ci sunt refolosibile. Se dezinfectează și se pot utiliza din nou. Avem nevoie de ele pentru că și noi suntem în prima linie a luptei cu acest coronavirus. Avem nevoie de aceste combinezoane pentru că spre exemplu de la persoanele autoizolate la domiciliu trebuie să luăm gunoiul separat și trebuie să fim echipați corespunzător”, a explicat Fron.

Acțiuni complexe sub deviza ”împreună pentru Cornu Luncii”

El a menționat că sub deviza ”împreună pentru Cornu Luncii” a luat toate măsurile pentru prevenirea răspândirii noului coronavirus de la dezinfectarea tuturor instituțiilor și a locurilor publice și până la restrângerea activității Primăriei. ”Toți salariații au muncit pentru binele cetățenilor comunei noastre. Împreună cu viceprimarul am rezolvat toate problemele apărute în această perioadă grea. Cei doi polițiști locali au muncit zi și noapte pentrua asigura respectarea izolării la domiciliu a celor 139 de cetățeni care au venit din diaspora sau au intrat în contact cu alte persoane, cu doctori și asistente medicale contaminate. Am colectat selectiv zi de zi gunoiul menajer, hârtia, cartonul, plasticul din poartă în poartă. Am cumpărat 400 de saci cu risc biologic și i-am distribuit la persoanele izolate acasă. Firma Mondeco în fiecare zi de joi colectează sacii cu risc biologic de la persoanele izolate la domiciliu. Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență ajutat de Radu Mercore și inginer Cristi Amariei de la Asociația Pomicultorilor Cornu Luncii au dezinfectat toate drumurile din comună, locurile publice, instituțiile publice primărie, școli, centru medical, magazine, blocuri, etc. Am cumpărat 2,5 tone de hipoclorit de sodiu cantitate ce ne ajunge pentru trei dezinfectări a întregii comune. Am asigurat gel antibacterial, săpun lichid, dezinfectant pe bază clor și alcool pentru instituțiile publice din comună precum și dezinfectații pentru cele trei blocuri din comună și preșuri impregnate cu dezinfectanți”, a spus Gheorghe Fron.

1.În foto salutul celor doi polițiști locali cu mesajul ”Vă apărăm și protejăm”