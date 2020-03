Primăria Cornu Luncii se dotează cu combinezoane speciale în lupta cu temutul coronavirus. Primarul Gheorghe Fron, a declarat că au fost comandate 20 de astfel de echipamente de protecție arătând că ”luăm toate măsurile pentru ca nu cumva să se întâmple ceva”. ”Ne gândim Doamne ferește să nu fie mai rău. Avem nevoie de aceste combinezoane pentru că spre exemplu de la persoanele autoizolate la domiciliu trebuie să luăm gunoiul separat și trebuie să fim echipați corespunzător. E foarte greu de găsit asemenea combinezoane acum în această criză generală. Nu sunt de unică folosință ci sunt refolosibile. Se dezinfectează și se pot utiliza din nou. Avem nevoie de ele pentru că și noi suntem în prima linie a luptei cu acest coronavirus”, a spus Fron.

El a menționat că a luat toate măsurile pentru prevenirea răspândirii noului coronavirus de la dezinfectarea tuturor instituțiilor și a locurilor publice și până la restrângerea activității Primăriei. ”Noi acum la Primărie lucrăm la nivel de avarie. La o parte din salariați le-am dat concediu și am restricționat de două săptămâni intrarea în Primărie. Problemele sunt rezolvate la intrare cu păstrarea distanței între persoane. Spre exemplu joi avem ședință de Consiliu Local pentru că ne trebuie niște documente pentru promovarea unor proiecte și facem ședința la Căminul Cultural unde e spațiu mai mare și putem sta la distanță unii de alții. Va fi o ședință de maximum 10 minute”, a explicat Gheorghe Fron.

El a precizat că în comună nu are nici un caz confirmat cu COVID-19 însă are 74 de persoane care sunt autoizolate la domiciliu. Sunt persoane venite din Italia, Germania, Franța, Belgia, Anglia, Olanda, Austria, Irlanda și Luxembourg. Primarul a menționat că aceste persoane sunt verificate de două ori pe zi pentru a se asigura că lucrurile sunt în regulă ”chiar dacă unii se mai supără”. ”Colaborăm foarte bine cu cei de la Prefectură, ISU, DSP, Poliția Locală. În fiecare zi ținem legătura cu ei și primim toate informațiile necesare pentru a ține situația sub control”, a mai spus Gheorghe Fron.