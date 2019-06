Primăria Dărmănești are în momentul de față 11 proiecte în derulare pentru dezvoltarea comunei. Primarul din Dărmănești, Dănuț Chidoveț, a declarat că la cinci din cele 11 proiecte au început deja lucrările. Dănuț Chidoveț a spus că în prezent se lucrează la școala de la Dărmănești, unde se construiesc grupuri sanitare, precum și la școala din satul Dănila. El a arătat că în decursul anilor școala din Dănila a fost modernizată cu învelitoare, acoperiș, fațade exterioare, termopane și garduri, iar în momentul de față se lucrează la o nouă centrală termică, toalete și amenajarea interioarelor. Dănuț Chidoveț a mai afirmat că și la școala din satul Călinești Enache se lucrează pentru construcția unei noi anexe, în care se vor amenaja grupuri sanitare și un spațiu în care se va monta o centrală termică. Primarul din Dărmănești a declarat că cele trei școli se modernizează prin proiecte finanțate prin Programul Național de Dezvoltare Locală.

Dănuț Chidoveț a spus că lucrările sunt începute și la construcția unei grădinițe noi în satul Măriței, printr-un proiect european finanțat prin AFIR. „Sper ca lucrările să fie finalizate până la începerea noului an școlar pentru ca cei mici să înceapă noul an în grădiniță nouă. De asemenea, în satul Dărmănești avem un cămin cultural început tot prin fonduri europene, la care se lucrează deja și îmi doresc să îl finalizăm până începe iarna”, a declarat Dănuț Chidoveț.

Proiect pentru construcția unei săli de sport în satul Măriței

El a spus că primăria mai are în derulare un proiect de canalizare, la care s-a finalizat licitația de proiectare. „Acum suntem la licitația de execuție, unde se va anunța câștigătorul și vom da ordinul de începere a lucrărilor, dacă nu vom avea contestații. Un alt proiect este construirea unui drum de cinci kilometri și a unui pod care deservește mai multe sate, Dărmănești, zona gării Dărmănești, a bisericii, zona „Sub deal”, Călinești Enache la cimitir, Călinești Enache spre Vasilache, Călinești Enache, la cămin, cu o valoare tota de un milion de euro, plus TVA. De asemenea, prin Grupul de Acțiune Locală mai avem finanțat un proiect pentru un drum în satul Măriței. În același timp am mai depus două proiecte la Compania Națională de Investiții. Un proiect este pentru construcția unei săli de sport în satul Măriței, pentru care predat amplasamentul și urmează să se facă licitația la CNI. Mai avem o investiție pentru un cămin cultural în Măriței, tot prin CNI, unde am predat amplasamentul. De asemenea, aici am predat extrasul de carte funciară curat, adică fără construcții. Am făcut autorizație de demolare. Am demolat căminul vechi, pentru că așa cere legislația, terenul să fie curat, pentru că nu poți să construiești peste o construcție existentă. Pentru acest proiect am fost în comisie la București, am predat amplasamentul și urmează ca CNI să facă licitația”, a spus Dănuț Chidoveț. El a mai adăugat că un alt proiect este pentru construcția unei primării noi, în locul grădiniței vechi din satul Măriței. Dănuț Chidoveț a subliniat faptul că proiectul pentru noua primărie va fi realizat după ce vor fi terminate cele 11 proiecte aflate în derulare.