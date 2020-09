Primăria Fălticeni a achiziționat din fonduri proprii 80 de lămpi cu ultraviolete pentru dezinfecția zilnică a unităților de învățământ din municipiu, a anunțat primarul Gheorghe Cătălin Coman. El a spus că lămpile UV vor putea fi folosite începând de astăzi urmând a fi amplasate în sălile de clasă, spațiile commune precum holuri, grupuri sanitare, cancelarii, cabinete și laboratoare.

”Vrem să oferim condițiile cele mai sigure pentru copii și pentru profesori”

”Sunt lămpi cu ultraviolete care distrug orice fel de bacterie, virus și nu vorbim doar de coronavirus ci de toate bacteriile și toți virușii care pot exista la școală. Din păcate există având în vedere traficul mare de copii și profesori. Ele vor fi utlizate în fiecare sală de clasă în fiecare zi. Unitățile școlare vor avea responsabilitatea prin personalul tehnic să facă acest lucru. Nu sunt greu de întrebuințat. Practic sunt niște lămpi care vor fi mutate în fiecare clasă unde vor sta pe durata a 30 de minute. Ele asigură o dezinfecție extrem de eficientă pentru o suprafață de 50-60 de metri pătrați. Acolo unde sălile de clasă sunt mai mari vor fi instalate câte două lămpi și ele vor fi mutate perioadic după ce copiii vor părăsi unitățile școlare sau în pauzele dintre orele de dimineață și orele de după amiază pentru că există la marea majoritate a școlilor din Fălticeni o pauză de aproximativ o oră între cei care învață dimineața și cei care învață după amiază. În această pauză în fiecare unitate școlară în fiecare clasă hol spațiu comun vor fi instalate aceste lămpi UV care vor efectua dezinfecția astfel încât sala de clasă să fie liberă și sigură de orice fel de agenți patogeni”, a spus Coman.

”Nu există la nivelul municipiului Fălticeni nici o unitate școlară care să nu aibă toate condițiile asigurate”

El a ținut să precizeze că primăria Fălticeni a alocat fonduri importante școlilor pentru achiziția de dezinfectanți și materiale pentru curățenie. ”Fiecare unitate școlară are tot ceea ce îi trebuie din acest punct de vedere. La fel panouri despărțitoare din plexic acolo de unde am primit solicitări acolo unde directorii și-au făcut treaba și au făcut o estimare corectă exactă a necesarului de materiale. Am fost extrem de prompți și prin rectificări bugetare succesive am alocat sumele de bani necesare. Nu există la nivelul municipiului Fălticeni nici o unitate școlară care să nu aibă toate condițiile decât dacă doar acolo unde directorii nu și-au dat silința dar nu există așa ceva pentru că noi am onorat prompt orice fel de solicitare. Am fost extrem de rapizi iar acolo unde conducerile unităților școlare și-au făcut treaba cu profesionalism și au făcut solicitările clare, exacte, fundamentate le-am onorat cu prioritate astfel încât fiecare grădiniță, școală, liceu să aibă tot ceea ce îi trebuie pentru derularea în bune condiții a anului școlar. La Făticeni marea majoritate a școlilor funcționează pe scenariul verde dar avem și scenario roșu la Colegiul Tehnic ”Mihai Băcescu” acolo unde toate cele trei doamne directoare au fost infectate și un profesor cu coronavirus. Din fericire lucrurile evolează bine și ne dorim ca de la 1 octombrie și aici școala să înceapă în condiții normale. În rest facem eforturi deosebite stăm permanent în legătură cu unitățile școlarele și asigurăm prompt tot ceea ce le trebuie”, a mai spus primarul de Fălticeni.