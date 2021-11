Primăria Fălticeni a achiziționat cu bani europeni 6.450 de tablete și 345 de laptopuri cu acces internt inclus pentru toate școlile din municipiu. Așa cum a declarat primarul Cătălin Coman, 98% din finanțare adică 9,2 milioane de lei, inclusiv TVA, a fost atrasă de la Uniunea Europeană prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020 iar 2% însemnând 186.000 de lei a fost contribuția municipalității fălticenene.

„Contractul a fost semnat pe data de 2 noiembrie şi săptămâna viitoare vor veni 6.450 de tablete livrate de Orange Romania. Am avut o discuţie cu directorul Orange, le au pe stoc şi săptămâna viitoare ne-au asigurat că le vom primi. Tabletele vor fi distribuite tuturor copiilor de la unităţile şcolare, cu excepţia grădiniţelor care, din păcate, nu au fost eligibile pentru finanţare europeană. Peste încă o săptămână vor veni şi cele 345 de laptopuri pentru cadrele didactice din municipiul Fălticeni. Aici contractul a fost câştigat de Vodafone. Tot atunci vor ajunge şi camerele web pentru realizarea de discuţii interactive la nivelul unităţilor şcolare. Este un proiect cu finanţare europeană, 92 de miliarde de lei vechi sunt bani europeni, la care se adaugă contribuţia municipiului Fălticeni de aproape 2 miliarde de lei vechi. Tabletele şi laptopurile vor avea internet nelimitat pentru 24 de luni, plătit în cadrul proiectului. Prin acest proiect ajutăm indirect şi localităţile din jurul Fălticeniului pentru că, din cei 6450 de elevi aproape 2.000 sunt din satele şi comunele din vecinătate. Nu am făcut acest proiect numai pentru şcoala online, am depus proiectul pentru toate activităţile şcolare şi extraşcolare care se pot desfăşura într-o unitate de învăţământ. Dacă se va intra în online vor avea posibilitatea să lucreze de la domiciliu, dar fiecare profesor şi elev, mai ales că este internet nelimitat pentru 24 de luni, va putea derula orice activitate didactică, ceea ce este un lucru foarte bun”, a declarat Coman.

Tabletele vor avea statutul manualelor şcolare. Ele vor fi predate părinţilor printr-un proces verbal, aceștia urmând să-și asume responsabilitatea privind păstrarea în bune condiţii a tabletelor.