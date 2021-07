Primăria municipiului Fălticeni a reușit să atragă fonduri europene în valoare de aproximativ două milioane de euro pentru dotarea tuturor școlilor cu tablete și alte echipamente necesare desfășurării activității didactice on-line. Potrivit primarului Gheorghe Cătălin Coman, contractul de finanțare a fost semnat deja iar municipiul Fălticeni se află între primele 10 unități administrativ teritoriale din România care au semnat acest proiect. Concret, vor fi cumpărate echipamente mobile IT adică tablete școlare inclusiv abonament internet pentru 24 luni pentru un număr de 6.450 elevi din învățământul preuniversitar de stat din municipiul Fălticeni, vor fi dotate 220 clase din municipiul Fălticeni cu echipamente/dispozitive IT în speță camere web conferință pentru a putea participa la cursuri on-line și vor fi achiziționate laptop-uri pentru 390 profesori din învățământul preuniversitar de stat. Durata estimată totală de realizare a proiectului este de 12 luni, din momentul inițierii documentelor pentru elaborarea cererii de finanțare, până la finalizarea implementării proiectului. Practic, toate echipamentele ar trebui achiziționate cel târziu în luna noiembrie a acestui an.

Din cei 6.450 de elevi care vor primi gratuit tablete în jur de 2.000 de provin din localitățile învecinate. Coman: ”Încă odată se dovedește faptul că municipiul Fălticeni este un pol important în ceea ce privește educația în întreaga zonă”

Primarul Coman a ținut să sublinieze că municipiul Fălticeni este un pol important în ceea ce privește dezvoltarea educației în zonă arătînd că din cei 6.450 de elevi care vor primi gratuit tablete în jur de 2.000 de provin din localitățile învecinate. ”Am reușit să atragem 9,5 milioane de lei adică aproape 2 milioane de euro bani europeni nerambursabili, o sumă foarte mare pentru municipiul Fălticeni în condițiile în care municipalitatea fălticeneană a contribuit cu doar 2% adică 188.257 de lei. Proiectul este printre primele 10 semnate la nivel național din punct de vedere cronologic. Am fost printre primii care au depus proiectul și am răspuns la toate clarificările și solicitările venite de la Unitatea de Implementare a Proiectului. Mă bucur că am reușit să coordonez echipa și am frost prompți la depunerea proiectului. Tabletele și echipamentele IT vor fi necesare școlilor nu doar în pandemie ci și în procesul de învățământ normal. Primăria Fălticeni a mai oferit anul trecut 125 de tablete cumpărare cu bani de la bugetul local copiilor din familii defavorizate însă acum vor primi toți elevii inclusiv cei care învață la liceu și nu sunt din municipiul Fălticeni. Astfel reușim să rezolvăm o problemă a întregii zone din jurul Fălticeniului. Încă odată se dovedește faptul că municipiul Fălticeni este un pol important în ceea ce privește educația în întreaga zonă pentru că din cei 6.450 de elevi aproximativ 2.000 sunt elevi din comunele și satele din jurul Fălticeniului”, a spus Cătălin Coman.