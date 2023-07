Primăria municipiului Falticeni a implementat un proiect cu fonduri europene finanțat în cadrul Programului Operațional Capital Administrativ 2014-2020, Axa prioritara 2: Administrație publica si sistem judiciar accesibile si transparente, Obiectiv Specific – 2.l Introducerea de sisteme si standarde comune in administrația publica locata ce optimizează procesele orientate către beneficiari in concordanță cu SCAP, conferința de închidere a acestuia având loc luni, 24 iulie în prezența primarului Cătălin Coman și a echipei de proiect, Paul Tudose – consultant digitalizare din partea din partea SC Perform Soft Development SRL, Sergiu Tanasă – reprezentant Mindsoft IT Solution, distribuitor de soluții software și hardware destinate organizaţiilor din sectorul public si privat, directori de instituții de învățământ, reprezentanți ai mediului privat și ai cetățenilor, funcționari publici implicați în proiect. Bugetul proiectului a fost de 3.878.139,42 lei din care 85 % au fost fonduri asigurate prin Fondul Social European, 13 % bani asigurați din bugetul național și 2 %.

„Este un proiect cu finanțare europeană, ceea ce este un lucru foarte bun pentru comunitate. În mod sigur vom reuși să îmbunătățim calitatea serviciilor pe care le oferim dar în același timp nu trebuie să uităm că prima calitate pe care trebuie să o avem este aceea de om. Dacă reușim să avem o colaborare eficientă, elegantă, respectoasă cu contribuabilul vom reuși să implementăm și mai bine aceste proceduri care vin ca un instrument în folosul nostru, un instrument pe care putem să îl utilizăm astfel încât să reușim să simplificăm și să eficientizăm activitățile derulate de primărie în relația cu cetățeanul. Felicitări echipei care s-a ocupat de implementare, urmează o perioadă de tranziție în care va trebui ca toți să ne adaptăm la rigorile și procedurile acestui proiect și sunt sigur că vom reuși să facem acest lucru simplu, ușor și să îndeplinim toate cerințele proiectului”, a declarat primarul Coman.

„Obiectivul general constă în consolidarea capacitaţii instituţionale şi eficientizarea activităţii la nivelul Municipiului Fălticeni prin planificare strategică, simplificarea procedurilor administrative şi reducerea birocraţiei pentru cetăţeni, implementând măsuri din perspectiva back-office (optimizarea procedurilor interne de lucru, digitalizarea arhivelor) şi front-office pentru serviciile publice furnizate. În urma implementării acestui program avem stabilite mecanisme și proceduri standard implementate la nivel local pentru fundamentarea deciziilor și planificarea strategică pe termen lung – Planul de Mobilitate Urbana Durabilă”, a declarat la rându-i directorul economic al Primăriei Municipiului Fălticeni, ec. Maria Bulaicon, manager de proiect .

Beneficiile aduse de implementarea proiectului: componenta Back-office, care facilitează prin digitalizarea documentelor, a fluxurilor și a proceselor interne de lucru și este compusă din: Modul de registratură și management integrat al documentelor; Componenta de administrare a serviciilor electronice; Modul Proiecte și Investiții; Modul Patrimoniu; Modul Asistenta socială; Modul Raportarea incidentelor de pe domeniul public; Modul de Managementul Parcărilor Publice; – Modul Urbanism; Modul Semnătură electronică; Soluţie de securitate pentru asigurarea compleanţei GDPR.

Primăria Fălticeni deține prin acest proiect și o aplicație de arhivare electronică care asigura eficientizarea fluxurilor de lucru interne printr-un management integrat al documentelor (scanare / arhivare electronică / organizare și extragere informații) în vederea gestionării, consultării și utilizării optime a informațiilor la nivelul instituției. Au fost deja dezvoltate și două aplicații pentru android, „e-Falticeni” și „Parcari Fălticeni”, care urmează a fi implementate și pe IOS.