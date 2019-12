Primăria Fălticeni a premiat, în această după amiază, peste 70 de personalităţi locale din mai multe domenii de activitate. Ceremonia de premiere cu diplome de excelenţă şi daruri a avut loc în Sala Pictor Aurel Băeşu de la Muzeul de Artă Ion Irimescu, în prezenţa primarului din Fălticeni, Cătălin Coman, a deputatului Alexandru Rădulescu, a premianţilor precum şi a mai multor fălticeneni. În deschiderea evenimentului în care au fost acordate premiile de excelență, toţi cei prezenţi au putut asista la un frumos spectacol de colinde susţinut de un grup de colindători condus de prof. Maria Tănase. Programul evenimentului de astăzi a mai inclus și momente de dansuri, prezentate de un grup din Fălticeni.

Coman: ”Ne-aţi făcut să fim mândri că suntem fălticeneni. Vă mulţumesc tuturor pentru acest lucru”

Primarul Cătălin Coman a ţinut să le mulţumească tuturor pentru prezenţa la un astfel de eveniment în care este premiată performanţa din mai multe domenii de activitate. „Reuşim să facem ceva ce am început şi cred că e bine să continuăm în fiecare an. Să arătăm comunităţii o parte din oamenii frumoşi din Fălticeni. Pentru că toţi oamenii din Fălticeni sunt frumoşi, sau aşa îmi place mie să cred. Şi astăzi premiem de la cei mai mici, cu rezultate bune, despre care s-a vorbit la nivel naţional şi internaţional şi au făcut cinste numelui de Fălticeni şi până la cei mai în vârstă cărora, le datorăm foarte multe. Avem astăzi ocazia să ne cunoaştem între noi, eu am ocazia ca în numele instituţiei pe care o conduc şi în numele comunităţii fălticenene să vă acordăm un premiu simbolic pentru întreaga activitate din acest an şi din anii trecuţi. Am avut şi anii trecuţi o serie de oameni care ne-au reprezentat şi ne-au făcut mândri că suntem fălticeneni. Avem şi anul acesta. O să vedeţi că domeniile de activitate sunt foarte diverse, pentru că am încercat să luăm din fiecare domeniu persoanele reprezentative pentru anul acesta şi pentru întreaga activitate. Şi vă mulţumesc că suntem astăzi alături împreună, aşa cum îi stă bine unei comunităţi. Să fim împreună şi la bine şi la greu. De data acesta este la bine. Şi din start vreau să vă mulţumesc tuturor pentru eforturile făcute, pentru rezultatele obţinute, pentru implicare şi abnegaţie în fiecare domeniu de activitate. Şi pentru faptul că ne-aţi făcut să fim mândri că suntem fălticeneni. Vă mulţumesc tuturor pentru acest lucru, în numele meu personal, în numele comunităţii fălticenene. Pentru că atunci când am făcut această selecţie poate am uitat pe cineva, poate nu, dar cred că am făcut destul de bine”, a spus Cătălin Coman.

Primarul din Fălticeni a precizat că lista cu premianţii a fost întocmită după consultarea Consiliului Local, dar şi a unui număr mare de fălticeneni. „În momentul în care am făcut această selecţie ne-am consultat cu foarte multă lume pentru că nu este o decizie personală. Este o decizie la care au contribuit şi consilierii locali, dar şi foarte mulţi din membrii comunităţii noastre. Au contribuit foarte mulţi din cetăţenii municipiului Fălticeni şi acest fapt nu poate decât să mă bucure. Pentru că o muncă în echipă vedeţi că se concretizează acum, la un eveniment frumos pe care dorim să-l repetăm în fiecare an pentru noi, pentru fălticeneni, pentru toţi cei care ne sunt aproape şi pentru cei care ne reprezintă şi ne fac mândri oriunde ar fi şi în orice domeniu de activitate şi-ar desfăşura această muncă”, a mai spus Cătălin Coman.

Prezent la eveniment, deputatul Alexandru Rădulescu a ținut, la rândul său, să felicite primăria pentru această inițiativă, dar și pe toți cei care au fost premiați. „Vă felicit pentru tot ceea ce faceţi. Crăciunul să vă aducă bucurie în suflet şi armonie în familie, iar anul viitor să vă aducă împlinirea tuturor dorinţelor”, a transmis Alexandru Rădulescu.

Trebuie spus că în cadrul ceremoniei de ieri au fost premiați preoți, artiști locali, scriitori, interpreți de muzică, persoane care au organizat concursuri, campanii umanitare sau acțiuni culturale, oameni de afaceri care au sprijinit diverse acțiuni umanitare, profesori coordonatori de proiecte europene, cadre didactice care s-au pensionat în anul 2019, dar și sportivi cu rezultate pe plan național și internațional.