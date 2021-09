Primăria Fălticeni are proiecte de aproape 15 milioane de lei pentru continuarea investițiilor în sănătate. Anunțul a fost făcut de primarul din Fălticeni, Cătălin Coman, care a precizat că investițiile în sănătate vor continua în acest municipiu și după finalizarea noului Spital Municipal.

Cătălin Coman a făcut referire în primul rând la clădirile în care funcționează secțiile exterioare ale spitalului. „Secția de TBC și Pneumologie nu are un spațiu în noua clădire a spitalului pentru că rigorile medicale interzic acest lucru. Este o clădire distinctă care va funcționa în continuare în cartierul Tâmpești, acolo unde ne dorim să realizăm o investiție de la bugetul local, de 2,8 milioane de lei, pentru care ne-am pregătit încă din 2019. Acum sunt două secții concentrate într-o singură clădire. Ne-am consultat, am avut multe discuții cu managerul spitalului și am hotărât să construim o nouă clădire pe care o vom lega de clădirea veche și în același timp vom reabilita clădirea existentă în așa fel încât să pneumologia să aibă o clădire distinctă, TBC să fie altă clădire, interconectate între ele, dar astfel încât să reușim să respectăm fluxurile cerute de legislație”, a precizat Coman.

El a spus că și secția de boli infecțioase, tot din cauza legislației, nu va avea un spațiu în noul spital și va fi transferată în clădirea în care a funcționat maternitatea din Fălticeni.

De asemenea, Cătălin Coman a precizat că în curtea noului Spital Municipal va fi construită o clădire pentru un centru de imagistică. „În curtea interioară a spitalului nou ne-am pregătit și ne propunem să construim în viitorul cât mai apropiat un centru de imagistică medicală cu RMN, un spațiu pentru care deja avem un studiu de prefezabilitate, o investiție cifrată la 6,8 milioane de lei. Va fi o clădire pe care am gândit-o în perspectivă în așa fel încât să poată fi conectată cu clădirea actuală, astfel încât să reușim să îmbunătățim și mai mult serviciile medicale pe acest palier”, a arătat primarul din Fălticeni.

El a mai adăugat că pe actuala locație a spitalului vechi, clădire ce va fi demolată, vor fi amenajate 200 de locuri de parcare.