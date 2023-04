Primăria Fălticeni modernizează sistemul de iluminat public în aproape tot municipiul. Primarul Cătălin Coman a spus că în momentul de față se află în implementare proiectul pentru modernizarea și extinderea rețelei de iluminat public, cu o valoare de 15,2 milioane de lei. Cătălin Coman a precizat că proiectul este finanțat cu fonduri europene, iar contribuția primăriei este de doar 2%.

„Proiectul are mai multe componente. Se montează stâlpi noi, se montează lămpi și se reface tot ce înseamnă circuitele electrice nou. Inclusiv avem străzi pe care vom face extinderi, unde nu a existat iluminat public până acum, cu panouri fotovoltaice. Sunt stâlpi montați în 1971 – 1973 care nu mai corespund din punct de vedere tehnic și sunt și un pericol pentru cetățeni, care acum se înlocuiesc în totalitate. La finalul acestui proiect vom avea o calitate extraordinară a iluminatului, pentru că vor fi zone iluminate foarte bine spre deosebire de acum. DE asemene vom avea cheltuieli minime cu mentenanța sistemului. Acum avem foarte multe stricăciuni, fiind o rețea foarte veche care necesită atât efort uman cât și financiar.”, a spus Coman. El a precizat că după finalizarea proiectului factura pentru iluminatul public se va reduce cu aproximativ 70%. Primarul din Fălticeni a arătat că în momentul de față primăria Fălticeni plătește aproximativ un milion de lei pe an pentru iluminatul public, iar după finalizarea modernizării factura va ajunge la circa 300.000 de lei pe an.

„Vom face o economie de 700.000 de lei pe care vom putea să îi redirecționăm către alte investiții”, a declarat Cătălin Coman. El a spus că proiectul acoperă 86 de străzi din cele aproximativ 110, aici fiind incluse și străzile pe care se fac extinderi de rețea. Coman a arătat că din bugetul local vor fi alocate fonduri pentru extinderea rețelei de iluminat și pe alte străzi care nu sunt incluse în proiect.

Primarul din Fălticeni a precizat că în total se vor schimba 350 de stâlpi metalici și vor fi instalate aproximativ 2.500 de lămpi de iluminat, toate de o calitate foarte bună.