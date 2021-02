Atragerea de fonduri europene reprezintă și în acest an o prioritate pentru municipalitatea fălticeneană. De altfel, Primăria Fălticeni pornește la drum în 2021 cu două mari proiecte europene în valoare totală de 21,2 milioane de lei ale căror contracte de finanțare au fost semnate la finele anului trecut.

Sistem de iluminat public modern

Așa cum a declarat primarul Gheorghe Cătălin Coman, este vorba în primul rând de proiectul care vizează reabilitarea, extinderea și modernizarea iluminatului public, în valoare de 15,2 milioane de lei. Se va interveni pe nu mai puțin de 87 de străzi. ”Nu vorbim de reparații curente ci de modernizări integrale. Se vor schimba stâlpi, lămpile cu lămpi de tip led eficiente din punct de vedere al costurilor. Sistemul de iluminat public în Fălticeni este foarte vechi. Sunt foarte multe probleme și zilnic echipele de electricieni acționează pentru remedierea lor. Odată cu implementarea acestui proiect pe lângă faptul că vom avea un iluminat public modern costurile vor fi foarte reduse atât pe partea de factură cât și ăe partea de mentenanță pentru că nu va mai trebui să intervenim atât de des la repararea rețelelor. Este o sumă consistentă 152 de miliarde de lei vechi. Vom realiza și extinderea sistemului pe anumite străzi relativ noi. Sunt soluții moderne, cu panouri fotovoltaice, cu lămpi tip led. Va fi un mecanism prin care iluminatul se va aprinde și se va stinge în funcție de intensitatea luminoasă de afară”, a explicat primarul. El a adăugat că se lucrează deja la implementarea proiectului fiind la faza de clarificare a caietului de sarcini pentru a scoate la licitație proiectarea și execuția lucrării.

Modernizarea Parcului Prefecturii, reabilitarea corpului B al Muzeului ”Ion Irimescu” și reabilitarea și modernizarea Casei Memoriale Sadoveanu

Al doilea proiect aflat pe linia de implementare în valoare de aproape 6 milioane de lei se referă la reabilitarea și modernizarea Parcului Prefecturii, reabilitarea corpului B al Muzeului de Artă ”Ion Irimescu” și reabilitarea și modernizarea Casei Memoriale Sadoveanu. ”Ne bucurăm că suntem eficienți la toate capitolele privind finanțarea europeană. Am avut proiecte și pe învățământ și pe reabilitare termică a blocurilor. Iată că avem și pe partea de cultură și pe partea de infrastructură rutieră și de agrement și pe partea de iluminat public. Practic orice fel de direcție pe care UE a decis să o finanțeze suntem și noi cu proiecte depuse acolo”, a spus Coman.

”Așteptăm cu nerăbdare exercițiul financiar 2021-2027”

Primarul a arătat că așteaptă cu nerăbdare să depună la finanțare cu fonduri europene proiectele propuse pentru acest an amintind aici de realizarea a trei parcări supraterane, a unei creșe noi și a unui parc industrial. ”Așteptăm cu nerăbdare exercițiul financiar 2021-2027. Am fost deja împreună cu domnul Rădulescu (nr. Alexandru Rădulescu, consilierul personal al primarului) la Ministerul Dezvoltării să vedem pe ce axe suntem eligibili. Planurile noastre se referă la infrastructura de drumuri, la energie verde, la construirea și extinderea de unități de învățământ. Vrem să construim pe bani europeni o creșă, prima creșă după Revoluție. Deja lucrăm la partea de contractare a studiului de fezabilitate. Vrem să mansardăm toate cele trei grădinițe cu program prelungit tot pe bani europeni, vrem să facem parcări supraterane în fiecare cartier mare al Fălticeniului. Vrem să construim piste de biciclete, să reabilităm și să modernizăm spațiile verzi și să construim un parc industrial de dimensiuni mai mici pentru că nu avem terenul necesar undeva în zona Chimiei. Lucrăm la partea de proiecte și viziune a realizării lui. Vrem să avem câte o parcare supraterană în cartierele mari dar aceste parcări să fie legate și cu modernizarea infrastructurii rutiere, a trotuarelor, a pistelor de biciclete și de reabilitare a spațiilor verzi. E un proiect mai mare la care ne gândim”, a spus Coman.