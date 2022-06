Primăria municipiului Fălticeni pune la bătaie în această vară 3,5 milioane de lei pentru reparații și investiții în școli. Primarul Cătălin Coman a declarat că practic fiecare școală va avea parte de reparații și investiții consistente, astfel încât anul școlar 2022 – 2023 să înceapă în cele mai bune condiții. ”Având în vedere faptul că este vacanță și timpul ne permite avem în planul de investiții tot ce înseamnă sistemul de învățământ. Pe lângă investițiile cu fonduri europene și guvernamentale avem și investiții de la bugetul local. În această vară reamenajăm și modernizăm corpul D al Colegiului ”Nicu Gane”, construim un grup sanitar la grădinița cu program prelungit Pinochio unde am mai înființat o grupă nouă, apoi toate celelalte școli vor avea parte de reparații curente astfel încât anul școlar 2022 – 2023 să primească elevii în cele mai bune condiții. Ne propunem o campanie extrem de solidă și eficientă în ceea ce înseamnă pregătirea învățământului. Întotdeauna am considerat că învățământul este o prioritate. Am mai fost acuzat că sunt subiectiv având în vedere că sunt profesor dar îmi asum criticile și voi continua investițiile în sistemul de educație. Nu există școală, grădiniță, liceu care să nu beneficieze de fonduri în această vară pentru pregătirea noului an”, a spus primarul.

El a arătat că situația în învățământ a fost mai dificilă în acest an ținând cont de faptul că facturile la utilități au crescut foarte mult. ”Edste un an foarte greu pentru că am avut 2 milioane de lei bani în plus de la bugetul local pentru plata facturilor la utilități. A fost un an complicat din acest punct de vedere pentru că s-au scumpit toate și în primul rând energia electrică și gazul, astfel încât a trebuit să suplimentăm de la bugetul local cu o sumă consistentă, bani care în mod normal ar fi trebuit să plece spre alte investiții. Dar ne-am asumat faptul că școlile din Fălticeni trebuie să funcționeze impecabil și vom face acest lucru în continuare. Nu suntem în situația în care să nu putem asigura aceste resurse. Și chiar dacă vom tăia alte investiții la nivelul municipiului vom asigura funcționalitatea unităților de învățământ. Adresabilitatea la nivelul unităților de învățământ a crescut foarte mult. Sunt unități de învățământ frumoase, se învață bine și suntem atractivi pentru cei din zonele rurale din jurul Fălticeniului. Foarte mulți copii din comunele din jurul Fălticeniului vin la Fălticeni pentru a merge la grădiniță. Avem aproximativ 8.400 de preșcolari și elevi”, a mai spus Cătălin Coman.