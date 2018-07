În municipiul Fălticeni pe strada Ion Dragoslav va fi construită o grădiniță nouă cu fonduri europene, a anunțat primarul Gheorghe Cătălin Coman. Proiectul în valoare totală de 3,7 milioane de lei a fost depus de Primăria Fălticeni la Agenția de Dezvoltare Regională Nord Est de la Piatra Neamț urmând ca în perioada care vine să fie semnat contractul de finanțare și să fie demarate procedurile de licitație pentru execuția lucrărilor. Proiectul va fi finanțat prin Programul Operațional Regional, axa 10 ”îmbunătățirea infrastructurii educaționale pentru educație timpurie” iar municipalitatea fălticeneană va contribui la implementarea lui cu 2% din valoarea totală. Primarul Coman a declarat că grădinița va fi una cu program normal și va dispune de șase grupe cu un total de 120 de copii.

”Va fi o grădiniță modernă, cu spații generoase. Fiecare sală de grupă va fi prevăzută cu vestiare pentru hăinuțele copiilor, grupuri sanitare moderne la perter și etaj, un spațiu de joacă interior, un spațiu de joacă exterior, o sală multifuncțională pentru activități diverse. Am emis deja autorizația de construire în urma obținerii tuturor avizelor. Ne dorim să semnăm cât mai repede contractul de finanțare și să demarăm procedurile de licitație pentru execuția lucrărilor”, a spus Coman. Primarul a subliniat că această grădiniță este extrem de necesară în Fălticeni arătând că solicitările de la populație cresc de la an la an. În prezent pe raza municipiului funcționează patru grădinițe cu program normal și trei cu program prelungit în care sunt prinși peste 700 de copii. ”Avem solicitări foarte multe pentru grădiniță ceea ce este un lucru îmbucurător. Noi am cerut Inspectoratului Școlar Județean și în acest an suplimentarea locurilor cu cel puțin o grupă”, a mai spus primarul de Fălticeni.