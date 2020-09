Primăra municipiului Fălticeni vrea să obțină o finanțare europeană de 16 milioane de lei pentru reabilitarea, modernizarea și extinderea sistemului de iluminat public, a anunțat primarul Gheorghe Cătălin Coman. El a arătat că proiectul a fost depus la Agenția de Dezvoltare Regională Nord Est de la Piatra Neamț la o lună după ce municipalitatea a reintrat în proprietatea rețelelor de iluminat public ”înstrăinate de alții”, iar cofinanțarea Primăriei va fi de doar 2%. Coman a subliniat că această investiție este extrem de necesară în condițiile în care sistemul actual este îmbătrânit și creează foarte multe probleme. ”Electricienii de la Direcția de utilități publice au în fiecare zi cel puțin câte o avarie majoră ca să nu mai vorbim de avarii mai mici precum becuri arse etc. Uneori defecțiunea nu se mai poate repara și trebuie făcute reparații seriose privind înlocuirea unor cabluri cu costuri extrem de mari pentru o municipalitate”, a spus primarul. El a precizat că noul sistem de iluminat public va îngloba tehnolgii moderne și va fi coordonat de la un panou de telegestiune care va fi amplasat în clădirea Primăriei.

Noul sistem de iluminat public va reduce substanțial costurile și va crește calitatea serviciului

Un lucru deloc de neglijat, noul sistem de iluminat public va reduce substanțial costurile în condițiile în care vor fi utilizate becuri tip led cu consum foarte mic. ”Vom face economii semnificative și în ceea ce înseamnă materialele pentru reparații iar calitatea și confortul iluminatului public va fi mult crescut pentru că vor fi lămpi de putere dublă, triplă față de cât există acum. Intensitatea luminoasă va fi dublată sau chiar triplată în unele cazuri astfel încât luminozitatea să fie maximă și să asigure cele mai bune condiții atât pentru traficul pietonal pe timp de noapte cât și pentru traficul auto pe timp de noapte”,a explicat Coman. El a adăugat că noul sistem va fi extins și pe străzile nou apărute. ”Mergem și și pe o componentă importantă de extindere a rețelei pentru că sunt zone în Fălticeni care nu beneficiază acum de iluminat public. Este vorba de străzile noi apărute precum Costică Arteni, Panduri parțial, Pleșești, Gane, Nufărului, Horticolei, Aleea Lizucăi, Aleea Teilor parțial, Șomuzului. Sunt multe străzi care au apărut relativ recent și pe care s-au făcut case frumose și care nu au rețea de iluminat public. Pe această cale reușim să rezolvăm și această problemă și extidem rețeaua de iluminat public astfel încât toți cetățenii din Fălticeni să beneficieze de iluminat public modern, nou și foarte calitativ”, a spus primarul de Fălticeni.

Acest proiect nu s-ar fi putut implementa dacă Primăria Fălticeni nu ar fi avut rețeaua de iluminat public în proprietate lucru care s-a realizat în mandatul actualului primar

El a ținut să precizeze că nu s-ar fi putut implementa acest proiect extrem de important dacă Primăria Fălticeni nu ar fi avut rețeaua de iluminat public în proprietate lucru care s-a realizat în mandatul său. ”Timp de foarte mulți ani sistemul de iluminat public nu a aparținut municipiului Fălticeni. Fac această mențiune pentru că există tot felul de cârcotași mai ales acum în campanie care spun că de ce nu s-a reabilitat mai demult. Fac mențiunea că după aproape trei ani de zile de discuții și de procerduri extrem de complicate cu proprietarul de atunci fie că se chema E.On, fie Enel, Delgaz etc, am reușit să preluăm în domeniul public al municipiului Fălticeni rețeaua de iluminat public. Nu am fost noi cei care am înstrăinat-o ci alții. La fel ca în cazul cinematografului ne-am asumat rolul de a aduce o rețea extrem de importantă cum e cea de iluminat public înapoi în domeniul public al municipiului Fălticeni. Ne bucurăm că am reușit pentru că în aceste două mandate am încercat ca tot ceea ce înseamnă normalitate în privința proprietății să o respectăm la Fălticeni asfel încît atât cinematograful cât și sistemul de iluminat public au reintrat în domeniul public al municipiului Fălticeni. Alții le-au înstrăinat le-au dat pe alte mâini noi le-am adus înapoi”, a explicat Coman.

”Ne putem mândri că Fălticeniul este un oraș modern, european în care cetățenii vor benefica de condiții optime de viață”

”Va fi un sistem extrem de modern. Încercăm să ne aliniem și noi la tehnolgia modernă apărută în lume. E o investiție extrem serioasă de consistentă pentru că vorbim de 16 milioane de lei. Sunt bani foarte mulți pe care Primăria Fălticeni nu putea să-i aloce niciodată din bugetul local. Ne putem mândri că Fălticeniul este un oraș modern, european în care cetățenii vor benefica de condiții optime de viață”, a mai spus Cătălin Coman.