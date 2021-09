Primăria comunei Fântânele a premiat astăzi elevele cu cele mai mari note la bacalaureat din acest an. ”Astazi la sediul primariei am premiat elevele cu cele mai mari note la bacalaureat din acest an. În frunte cu Sabie Anamaria (nr. fata viceprimarului comunei) care a fost prima eleva din judet care a luat nota 10. Este un minim ajutor pe care noi îl putem da pentru a-i motiva și a-i încuraja și pe viitor să facă performanță. Din partea Primăriei si Consiliului Local le urăm sincere felicitări si succes pe mai departe ”, a declarat primarul Vasile Hîj.