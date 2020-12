Moș Crăciun a înfruntat pandemia și a ajuns în acest an și în comuna Fântânele. L-a chemat primarul Vasile Hîj care și-a dorit ca școlarii și preșcolarii din comună să nu fie văduviți de o asemenea bucurie pe care o aduce Moșul. Ajutorul lui Moș Crăciun a fost chiar primarul care cu sprijinul Consiliului Local a reușit să-i facă fericiți pe cei peste 600 de copii de la cele patru școli și trei grădinițe din comună. ”Cea mai mare bucurie pentru mine este să-i văd pe acești copii fericiți. M-a ajutat Moș Crăciun care a venit încărcat cu cadouri ca în fiecare an dealtfel. Cu sprijinul Consiliului Local am reușit să facem pachețele cu dulciuri, fructe și alte bunătățuri pe care moșul le-a împărțit la toți copiii. Au meritat toți pentru că sunt cuminți și învață bine. Cu siguranță vom duce această tradiție mai departe”, a spus primarul Vasile Hîj.