Primăria municipiului Suceava alocă 40.000 de lei pentru organizarea Festivalului de Blues ”Suceava Blues Festival” care se va desfășura pe platoul Cetății de Scaun în perioada 13-14 august. În acest sens municipalitatea se va asocia cu Asociția ”Pentru Suceava” contractul de asociere urmând a fi aprobat în ședința deliberativului de săptămâna viitoare. ”Necesitatea realizării acestui proiect se datorează dorintei de readucere în atentia și în inimile iubitorilor de muzică adevarată, valorile consacrate ale acestui gen artistic, definit prin armonie, sensibilitate, speranta si curaj.

Muzica este hrană pentru suflet, iar în aceasta perioadă grea pe care o traversăm dorim să realizăm evenimente speciale, pline de speranță si optimism. Diversitatea culturală, dialogul intercultural și impactul economic pe care îl are cultura ocupă un loc de frunte în agenda unui oras resedință de județ al cărui scop este de a crea o legatură și mai strânsă între cetăteni, de a le oferi tuturor posibilitatea de a participa activ in dialogul intercultural, astfel incât să întarească identitatea culturală și, în același timp, să scoată în evidență moștenirea lor comună, să recunoască și să respecte diferențele dintre experientele individuale si locale”, se spune în expunerea de motive. ”Suceava Blues Festival” se află la XII-a ediție.

