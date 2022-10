Primăria comunei Ipotești investește din fonduri proprii suma de 2,5 milioane de lei într-un cămin cultural modern. Primarul Dumitru Gulei a declarat că au fost aprobate toate documentele necesare și că a fost demarată licitația pentru desemnarea constructorului. ”Până la finalizarea licitației și încheierii contractului de execuție vor mai trece vreo patru cinci luni de zile astfel încât lucrările vor începe efectiv în primăvara anului viitor”, a menționat Gulei. Noul Cămin cultural va fi construit pe scheletul celui vechi care se află în centrul comunei Ipotești. ”Am păstrat numai pereții de la căminul vechi în rest am dat jos tot. Sala mare va avea o suprafață de peste 400 mp iar la etaj va fi o bibliotecă la care se va ajunge pe o scară exterioară. La interior va fi ceva frumos cu boltă nu cu tavan”, a mai spus Dumitru Gulei.

