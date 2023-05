După ce a funcționat un an și patru luni într-un spațiu din incinta școlii din Lisaura, Primăria Ipotești care s-a aflat în acest timp într-un amplu proces de reabilitare și modernizare s-a mutat la casa ei. Începând de luni, 22 mai, primăria funcționează la sediul său din centrul comunei Ipotești situat la drumul județean. Primarul Dumitru Gulei a ținut să precizeze că aceste lucrări erau mai mult decât necesare întrucât spațiul în care funcționa Primăria era vechi și nu mai corespundea nevoilor actuale mai ales din punct de vedere al siguranței la incendii. El a spus că investiția a costat 2,5 milioane de lei bani proveniți de la bugetul local.

”S-au schimbat geamurile, ușile, tabla pe acoperiș și s-a izolat exteriorul. Am amenajat curtea exterioară și am creat 35 de locuri de parcare, am realizat o rampă de acces pentru persoanele cu dizabilități și am înlocuit instalațiile electrice, termice și sanitare. Am extins Primăria cu 300 de metri pătrați și am amenajat o nouă sală pentru ședințele de Consiliu Local, modernă și dotată cu aparatură de ultimă generație dar și o arhivă. Fiecare departament al instituției beneficiază de birouri separate astfel încât Primăria a deveni mai funcțională. Am creat condiții civilizate pentru angajați ca să lucreze mai eficient dar și pentru cetățenii care vin la Primărie cu diverse probleme”, a declarat Dumitru Gulei.