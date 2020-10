Primarul din Liteni, Tomiță Onisii, a inaugurat, astăzi, lucrările de reabilitare și modernizare a Grădiniței cu Program Normal din acest oraș. Investiția a fost realizată printr-un proiect finanțat cu fonduri guvernamentale prin Programul Național de Dezvoltare Locală, la care se adaugă fondurile alocate de la bugetul local. Inaugurarea grădiniței modernizate a început cu o slujbă de sfințire oficiată de doi preoți. La inaugurare au fost prezenți directorul Liceului „Iorgu Vârnav Liteanu”, Alina Manolache și cadrele didactice ale grădiniței. În discursurile lor de după slujbă, cei doi preoți l-au felicitat pe primarul Tomiță Onisii pentru investițiile făcute în modernizarea școlilor din oraș.

La rândul său, Tomiță Onisii a ținut să sublinieze că reabilitarea acestei grădinițe este al treilea obiectiv finalizat anul acesta. „Am început în ianuarie cu școala Roșcani la care am finalizat lucrările de reabilitare și dotare, iar apoi, la începutul anului școlar am finalizat corpul de școală din Rotunda – Poiană. Iar acum finalizăm și inaugurăm lucrările de reabilitare și dotare la grădinița cu program normal din Liteni. Este al treilea obiectiv pe care îl finalizăm și îl dăm în folosință cadrelor didactice, copiilor și părinților”, a spus Tomiță Onisii. El a adăugat că anul viitor, tot în toamnă, ar urma să fie finalizată și Grădinița cu Program Prelungit din Liteni.

„Încercăm să facem în așa fel încât să dezvoltăm obiective prin care să îi determinăm pe tineri să rămână acasă și chiar și să-i readucem pe cei care sunt plecați în străinătate. Consideră că autoritățile locale trebuie să creeze condiții cât mai bune pentru ca părinții să își poată lăsa copiii în siguranță”, a precizat primarul din Liteni. El a adus mulțumiri cadrelor didactice, părinților, membrilor Consiliului Local, angajaților din primărie, instituțiilor publice, dar în mod special constructorului, pentru finalizarea acestei investiții. DE precizat că la această grădinița învață 150 de copii, în cinci grupe de grădiniță și două clase pregătitoare.

Pe de altă parte, Tomiță Onisii a ținut să sublinieze faptul că și în continuare va face tot ceea ce ține de el pentru a asigura cele mai bune condiții în unitățile școlare din Liteni.

„Pe această cale pot să anunț că lansăm procedurile de achiziție pentru proiectele tehnic la mai multe investiții pe fonduri europene, pe axele 10 și 13, proiecte care de fapt conțin obiective pentru școală. Și vorbim de un corp de școală nou, care va fi construit în oglindă cu corpul B. Iar pe axa 13, pe lângă 8 kilometri de drumuri, amenajarea de spații verzi și o casă de cultură, avem lucrări de reabilitare a corpului B existent al liceului. Acest corp B va fi și mansardat, tocmai pentru că în această pandemie s-a văzut că ne trebuie și spații suplimentare pentru a asigura distanțarea”, a explicat Tomiță Onisii. De asemenea, el a mai spus că tot anul viitor se vor finaliza și lucrările la școala și grădinița din Corni, la grădinițele din Roșcani și Rotunda, dar și la corpurile A și B de la liceu.