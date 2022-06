Primăria Liteni a sărbătorit, astăzi, 15 cupluri de aur care au împlinit 50 de ani de căsătorie. Aniversarea celor 15 cupluri a avut loc la Căminul Cultural din Liteni, în prezența primarului Tomiță Onisii și a familiilor celor care și-au sărbătorit „nunta de aur”. Ceremonia a început cu oficierea unei slujbe de binecuvântare de către un sobor de preoți, după care primarul Tomiță Onisii le-a mulțumit tuturor pentru prezența la un eveniment atât de special pentru cele 15 cupluri. Pentru cele 15 cupluri, Primăria Liteni a pregătit câte o diplomă și un premiu în bani.

„Eu vă consider și îi consider pe cei mai în vârstă stâlpii comunității noastre. De la dumneavoastră avem de învățat fiecare poveste de viață și așa cum se spune ai tot timpul ce învăța de la un om care este mai în vârstă decât tine. Eu vă felicit, să vă dea Dumnezeu sănătate și pot să vă spun că încercăm în fiecare an, chiar și în pandemie a făcut-o, să organizăm aceste activități pentru că vreau să simțiți că suntem alături de dumneavoastră. De regulă spunem despre cineva ce bine a făcut când nu mai este, însă el nu mai simte acest lucru. Eu vreau ca dumneavoastră, cât sunteți în viață să simțiți aceste lucruri, să vă mulțumim pentru tot ce ați făcut pentru comunitatea noastră. Să vă dea Dumnezeu sănătate și vă asigur de toată colaborarea mea. Și oricând aveți nevoie de orice să nu ezitați pentru că nu există nu se poate. Există doar nu vreau. Dacă vrei poți. Eu vă doresc multă sănătate”, a spus Tomiță Onisii.