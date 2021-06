Primăria Liteni a sărbătorit, la finalul săptămânii trecute, 26 de „cupluri de aur” care au împlinit 50 de ani de căsătorie. Evenimentul a avut loc de Înălțarea Domnului, atunci când se sărbătorește și Ziua Eroilor. Manifestările au început cu o slujbă de comemorare la Monumentul Eroilor din centrul orașului Liteni și cu depuneri de coroană. Tot în cadrul manifestărilor de la Monumentul Eroilor, conform tradiției, un pluton de elevi ai Școlii de Subofițeri Jandarmi ”Petru Rareș ” Fălticeni au defilat în fața celor prezenți.

La eveniment a fost prezent primarul din Liteni, Tomiță Onisii, invitați din județ, dar și cuplurile de aur care urmau să fie sărbătorite.

După finalizarea manifestărilor de la Monumentul Eroilor, aniversarea cuplurilor de aur a avut loc în Căminul Cultural din Liteni. Tomiță Onisii le-a mulțumit tuturor pentru prezență și le-a oferit cuplurilor de aur câte o diplomă, un buchet de flori și un premiu în valoare de 300 de lei din partea Primăriei și Consiliului Local Liteni. Apoi, toți cei prezenți au fost invitați la o masă, dar și la dans, pentru a-și aduce aminte de momentul în care au avut nunta, acum 50 de ani.

„Noi în Liteni, de când a început pandemia, am avut doar două episoade scurte când am fost în scenariul galben. Și asta s-a întâmplat după sărbătorile de Anul Nou, când niște așa ziși luptători pentru tradiții, care nu au făcut niciodată tradiții, însă atunci și-au găsit să o facă, au dat o tentă la oameni și au fost niște aglomerări. Mă așteptam să fie și mai rău, dar mulțumim lui Dumnezeu că am fost doar două etape scurte în scenariul galben, iar în rest, de când a venit pandemia și până în prezent am fost doar în verde. Și ținând cont că s-au relaxat condițiile de organizare am stabilit să revenim la depunerea de coroane cu intonarea Imnului României, cu pas de defilare. Și având în vedere că din cele 26 de familii, șase nu au putut participa din motive de sănătate, atunci ne-am încadrat și ca număr maxim de persoane în interior permis de actualele restricții”, a spus Tomiță Onisii, care a mai adăugat că acest eveniment „este o ocazie de a se mai întâlni, pentru că la vârsta lor au parte de mai puține momente de acest gen. Sunt cam de aceeași generație toți și au avut ocazia să se revadă și am ținut să le readuc în minte cum a fost atunci când s-au căsătorit. Și încercăm în felul acesta să arătăm că nu îi uităm. De regulă noi românii după ce pleacă cineva dintre noi ne aducem aminte ce om bun a fost și ce lucruri minunate a făcut. Eu cred că e cel mai bine să-i spui omului cât trăiește și să-i mulțumești pentru ceea ce a făcut în timpul vieții, să le mulțumim pentru ce au făcut pentru această comunitate.

Viața fiecărei familii e ca o carte scrisă și noi avem de învățat din lucrurile astea. Și e bine să îi apreciem și să le arătăm un semn de recunoștință pentru tot ceea ce au făcut pentru comunitatea noastră. Pentru că nu știu dacă e pe măsura faptelor ce le-au făcut ei, ceea ce facem noi. Dar e un semn de apreciere și de recunoștință”.