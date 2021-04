Primăria Liteni va aloca peste 50% din bugetul pe anul acesta pentru lucrări de investiții. Primarul din Liteni, Tomiță Onisii, a declarat că bugetul a fost aprobat cu unanimitate de voturi de Consiliul Local, cele mai mari sume fiind destinate investițiilor. Tomiță Onisii a precizat că bugetul a fost structurat astfel încât cheltuielile de funcționare să fie minime. „Noi avem o organigramă undeva la 84 de posturi și avem angajați undeva la 40 de persoane, deci mai puțin de jumătate. Încercă să ne organizăm cu acești colegi care sunt, să preluăm din atribuții și să facem treaba în așa fel încât să ne rămână bani pentru a susține toate proiectele. În primul rând avem proiectele începute prin PNDL, în execuție, grădinița de la Roșcani, școala și grădinița din Corni, școala și grădinița de la Rotunda din centru, dar și grădinița cu program prelungit care spre finalul anului trebuie să fie gata”, a spus Onisii. El a făcut referire și la proiectul finanțat prin Programului Operațional Regional, axa 10 – Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, prin care va fi construit un nou corp de școală, în care vor fi mutate atelierele de la școala profesională. Primarul din Liteni a spus că pentru a cest proiect a fost semnat contractul de finanțare și contractul de execuție a proiectului tehnic. „Deja am recepționat proiectul tehnic și suntem în etapa de verificare a lui. O să-l încărcăm la ADR după ce îl verificăm, iar apoi vom scoate la licitație pentru construcție. Sper ca într-o perioadă relativ normală, dacă nu apar și alte complicații, adică în toamnă să avem și constructorul și să ne apucăm de construit și corpul C nou”, a declarat primarul din Liteni.

El a amintit și de proiectul european finanțat prin Axa 13 din cadrul POR, „Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii”, pentru construcția unei case de cultură, amenajarea de spații verzi, precum și asfaltarea a opt kilometri de drumuri. „Acest proiect este în ultima etapă. Am trecut toate etapele de evaluare și cam de trei săptămâni este trimis la autoritatea de management de la Ministerul Fondurilor Europene pentru a da OK-ul și a ne trimite contractul de finanțare pentru a fi semnat. Noi am lansat și pentru acest proiect procedurile de achiziție pentru întocmirea proiectului tehnic cu clauză suspensivă pentru a câștiga din timp. Avem trei ofertanți, suntem în evaluare și sper că după Paște, într-o perioadă de 2 – 3 săptămâni să terminăm evaluarea și să stabilim proiectantul și până semnăm contractul să câștigăm din timp să avem și proiectul tehnic. Sper ca cel mai târziu în toamnă să scoatem la licitație pentru desemnarea constructorului, iar în primăvară să ne apucăm de lucru”, a spus Tomiță Onisii, care a subliniat faptul că acesta este un proiect extrem de important pentru orașul Liteni.

Primăria Liteni are 30 de proiecte de dezvoltare

În același timp, el a arătat că vor fi efectuate investiții și din bugetul local, pentru modernizare a 1,8 kilometri de drumuri. „Vrem să continuăm drumul din Rotunda până la barieră. Ceea ce am făcut anul trecut să continuăm anul acesta”, a arătat Onisii. El a mai amintit că din bugetul local au mai fost montate peste 400 de corpuri de iluminat cu LED și în același timp, primăria a depus un proiect prin Fondul de Mediul pentru a modernizare sistemul de iluminat din oraș și pentru amenajarea unui centru unic de comandă pentru întregul sistem. „Din fonduri locale, de vreo cinci șase ani, în fiecare an punem 300 – 400 de lămpi și undeva la 70% din localitate avem modernizat sistemul de iluminat”, a declarat primarul din Liteni.

Tomiță Onisii a mai declarat că și prin CNI sunt în finanțare trei proiecte importante, pentru construcția unui centru medical în Liteni, a unei săli de sport și pentru reabilitarea și modernizarea a șapte kilometri de drumuri calamitate. „Mai trebuie spus că lucrăm și pe proiectul de canalizare, la cel de apă, la școli și grădinițe, pe iluminat, dar și la parcări și trotuare. Susținem și proiectele începute, dar le așteptăm pe cele pe fonduri europene. Presiunea financiară este foarte mare, dar încercăm să le susținem pe rând pe toate”, a declarat Tomiță Onisii. El a subliniat faptul că în momentul de față, primăria Liteni are nu mai puțin de 30 de proiecte de dezvoltare.