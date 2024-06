Ziua de 1 Iunie a fost sărbătorită într-un mod aparte în orașul Liteni, primăria oferindu-le cadou copiilor și tinerilor un corp de școală nou și un parc cu spații de joacă, ambele investiții realizate prin fonduri europene. La deschiderea celor două obiective au participat primarul din Liteni, Tomiță Onisii, președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur și deputatul Bogdan Gheorghiu, precum și un număr foarte mare de locuitori ai orașului, printre care actuali și foști profesori. Primul eveniment a fost sfințirea corp C al Liceului Tehnologic Iorgu Vârnav Liteanu, o construcție nouă realizată printr-un proiect de aproape două milioane de euro. Nou corp de școală are atât săli de clasă, cât și două ateliere pentru învățământul tehnologic, toate dotate cu aparatură și utilaje de ultimă generație, de la imprimantă 3D și până la strunguri, polizoare, cutii cu scule pentru elevi și alte dotări pentru cei care vor învăța o meserie.

După slujba de sfințire oficiată de un sobor de preoți din Liteni, primarul Tomiță Onisii a ținut să precizeze că finalizarea acestei investiții reprezintă încă o dovadă că educația reprezintă o prioritate de când a preluat conducerea acestui oraș. „Cum am fi putut să marcăm mai frumos această Zi a Copilului decât să inaugurăm un corp de școală nou și un parc de joacă pentru copii și nu numai. Acest corp de școală are dotări de ultimă generație pentru copiii noștri și aici vor învăța elevii de la Liceul Tehnologic și școala profesională, aceștia având tot ceea ce le trebuie să iasă oameni educați, să deprindă o meserie și să ducă viața spre o muncă în care să își găsească felul lui de a fi. Da, am investit foarte mult în educație. Eu o spun de fiecare dată, învățământul, educația a fost pe primul loc. O comunitate învățată, educată înseamnă o comunitate dezvoltată. Și asta îmi doresc. Să creăm toate condițiile și domnul președinte s-a luptat pentru autostradă și să avem deschiderea către autostradă, către investitori, iar noi ne luptăm să avem școli pentru meserii, spitale și tot ceea ce trebuie într-o localitate în care să atragem noi investiții și să avem un nivel de trai cât mai bun. Vreau să îi mulțumesc domnului ministru Bogdan Gheorghiu, domnului președinte Gheorghe Flutur, dumneavoastră stimate cadre didactice și invitați că suntem cu toții contemporani și această zi importantă va rămâne în memoria noastră”, a spus Tomiță Onisii.

El a precizat că acest corp de școală este a doua construcție nouă dedicată învățământului care a fost ridicată după anii ’60 în acest oraș, după grădinița cu program prelungit. „Avem acum această școală, în care de la 1 septembrie vor intra copii în ea și vedeți ce condiții vor învăța, dar avem și corpul de clădire învecinat, la care se lucrează în ritm intens și ne dorim ca și acolo la 1 septembrie să intre copiii și să aibă tot ceea ce înseamnă dotări și absolut tot ceea ce este necesar atât pentru cadrele didactice cât și pentru copii. Dar și pentru părinți pentru ca aceștia să se simtă împliniți că aduc copiii într-un mediu propice să performeze.

Am spus că învățământul a fost pe primul loc. Dacă am făcut drumuri, iluminat, apă, canalizare, trotuare și altele, să știți că pe primul loc este ca noi să fim educați. Așa putem aprecia și orice lucru făcut putem să îl păstrăm”, a transmis primarul din Liteni. În final el a ținut să îi mulțumească omului Gheorghe Flutur și președintelui de Consiliu Județean, Gheorghe Flutur pentru tot sprijinul acordat orașului Liteni.

Flutur: „Ceea ce faceți aici dumneavoastră este cu adevărat să vă pregătiți să deveniți un oraș la autostradă”

La rândul său, președintele CJ Suceava, Gheorghe Flutur a ținut să îl felicite pe primarul Tomiță Onisii pentru tot ceea ce a făcut în acest oraș. „Ceea ce face Tomiță aici este extraordinar. Eu vă garantez că nu ne oprim și să știți dragi gospodari și cadre didactice. Liteniul este una dintre localitățile care astăzi, numai în ultimii ani are proiecte de peste 60 de milioane de euro. Asta înseamnă enorm de mult pentru o localitate care începe să fie oraș. Pentru că dumneavoastră știți. Alții au pus tăblița de oraș și s-au oprit doar la atât. Dar ca să fii oraș uitați-vă ce investiții s-au făcut în acest oraș: peste 100 de kilometri de apă și canalizare, ceea ce înseamnă eforturi uriașe, investiții în drumuri, 25 de kilometri asfaltați numai în ultima perioadă și vin și eu cu drumul acesta care a întârziat un pic dar l-ați văzut că e aproape gata, îl terminăm și vom lega Suceava de Dolhasca. Însă ceea ce faceți aici dumneavoastră este cu adevărat să vă pregătiți să deveniți un oraș la autostradă. Mulți poate nu ați crezut asta. Să știți că în foarte puține zile noi scoatem la licitație proiectarea și execuția autostrăzii A7 Pașcani – Suceava, de 1,8 miliarde de euro și un nod va fi aici la dumneavoastră. La capătul autostrăzii nu stăm degeaba, primarii nu stau degeaba și bravo lor. Și de aceea sincer vă felicit. Când am văzut atelierele de aici, acesta e marele câștig. Am văzut atelierele pentru școlile de meserii. Să știți că au fost la Siret zilele trecut mulți investitori germani și prima întrebare a fost dacă avem școli de meserii. Și avem și la Siret, Rădăuți și vă felicit și pentru școala de aici”, a spus Gheorghe Flutur.

El a ținut să precizeze că în momentul de față în județul Suceava sunt acum investiții în școli de peste 100 de milioane de euro, iar vinerea viitoare în județ vor ajunge mai multe microbuze electrice pentru transportul elevilor din mai multe localități . Flutur a făcut referire și la faptul că în multe școli din județ a început deja să fie implementat programul „Masa sănătoasă”. În final, Gheorghe Flutur a spus că rămâne în continuare de orașul Liteni: „Vravo, Liteni! Bravo, primarule Tomiță!, a încheiat Gheorghe Flutur.

Parcul din centrul orașului Liteni este al doilea amenajat cu fonduri europene

După inaugurarea școlii, oficialitățile locale și județene, precum și toți cei prezenți au participat la sfințirea noului parc deschis în centrul orașului Liteni, în apropierea Casei de Cultură. Parcul dispune de spații verzi, locuri de joacă pentru copii, mese de tenis de masă și de șah, bănci, aranjamente florale, balansoare, dar și aparate de fitness. Primarul Tomiță Onisii a precizat că acest parc este o adevărată oază în centrul orașului Liteni, care completează multele investiții realizate în ultima perioadă.