Primarul din Liteni, Tomiță Onisii, a declarat că își dorește ca în cel mai scurt timp să fie lansată procedura de licitație pentru lucrările incluse într-un proiect european în valoare de șapte milioane de lei. Tomiță Onisii a făcut referire la proiectul finanțat prin Programului Operațional Regional, axa 10 – Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, prin care va fi construit un nou corp de școală, în care vor fi mutate atelierele de la școala profesională.

Onisii a arătat că pentru acest proiect, primăria a transmis proiectul tehnic la ADR Nord-Est Piatra Neamț, după care a fost nevoie de prezentarea unor clarificări. „Au crescut prețurile la materialele de construcție, iar cei de la ADR ne-au solicitat să actualizăm lista prețuri. După ce am făcut acest lucru, proiectul a crescut cu 1,7 milioane de lei, 17 miliarde de lei, o sumă de bani pe care trebuie să o susținem noi. Deși e o sumă foarte mare vom încerca să ducem la bun sfârșit acest proiect. Dacă nu actualizam exista riscul să scoatem la licitație proiectul și să nu vină nimeni. După ce am actualizat listele am primit acceptul de la ADR și sperăm cât mai repede să înceapă procedura de licitație pentru execuție”, a declarat primarul din Liteni, care a mai adăugat că „în afară de ce aveam noi ca și cotă de cofinanțare la acest proiect, plus ordonanța cu salariile, acum au venit aceste costuri suplimentare, însă eu spun că o să ne descurcăm”.

Tomiță Onisii și-a exprimat speranța că pentru astfel de situații se va găsi o soluție la nivel național, având în vedere că primăriile trebuie să suporte din bugetele proprii diferențele de sume după majorarea prețurilor la materialele de construcție.