Primăria Moara va depune în această toamnă un proiect pentru modernizarea a 15 kilometri de drumuri agricole. Primarul din Moara, Eduard Dziminschi, a declarat că în momentul de față se lucrează la studiul de fezabilitate și la măsurătorile în teren. Eduard Dziminschi a arătat că vor fi modernizate mai multe drumuri agricole pentru a face legătura între satele Liteni, Moara Carp, Vorniceni și Frumoasa. „Consideră că este un proiect extrem de util, având în vedere că vom reuși să eliberăm în mare parte drumul județean de tractoare și alte utilaje agricole. Proiectul prevedere ca aceste drumuri să facă legătura între cinci societăți non agricole și zece societăți agricole. Pentru drumurile de legătură între societățile non agricole se vor face lucrări de asfaltare, iar celelalte drumuri prinse în proiect vor fi balastate”, a explicat primarul din Moara. El a spus că proiectul are o valoare de un milion de euro.

În același timp, Eduard Dziminschi a precizat că în momentul de față în comuna Moara se lucrează la un proiect prin care se vor asfalta zece kilometri de drumuri. El a precizat că în prezent se lucrează în satul Liteni, după care lucrările vor continua în Moara Nică și Bulai.