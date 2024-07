Primăria municipiului Suceava pregătește licitația pentru proiectarea parcării supraetajate de pe strada Ștefan Tomșa, prima parcare de acest gen care se va construi în oraș. Primarul Ion Lungu a estimat că realizarea proiectului tehnic va costa în jur de 1,5 milioane de lei. ”Se lucrează la documentația licitație. Ne dorim să finalizăm proiectul în acest an și să scoatem la licitație execuția lucrărilor”, a spus Ion Lungu. De menționat că pregătirile pentru lucrări au început deja cu demolarea celor 49 de garaje și plata despăgubirilor către proprietari.

