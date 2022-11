Primăria Rădăuți a atras alte 462.000 de euro de la Uniunea Europeană făcând încă un pas înainte spre dezvoltarea comunității, a anunțat primarul Bogdan Loghin. El a explicat în ce constă proiectul aprobat la finanțare. ”Vă anunțăm cu entuziasm faptul că au fost publicate rezultatele finale privind proiectul depus de Primăria Municipiului Rădăuți referitor la întocmirea planului urbanistic general și a planului de mobilitate urbană durabilă, în format GIS. Concret, am realizat încă un pas important privind promovarea transparenței pe care am promis-o, încă din campanie. Formatul GIS al noului PUG promovează egalitatea și corectitudinea urbanistică pentru toți locuitorii municipiului nostru, eliminându-se astfel lacunele și situațiile aberante de care ne lovim în prezent (blocuri între case, şi alte situații asemănătoare). În plus, planul de mobilitate durabilă este o premieră pentru municipiul Rădăuți, oferindu-ne posibilitatea de a accesa proiecte europene pentru înființarea transportului public în comun, bazat pe energie verde și regenerabilă. Totodată pentru a ne situa cu un pas în fața promovării transportului verde, în cadrul proiectului este prevăzută și achiziția unui număr de 10 stații de încărcare electrică rapidă, în valoare de 250.000 euro. Valoarea totală a proiectului este de peste 460.000 euro, toate aceste fonduri venind în comunitatea noastră! Țin să mulțumesc departamentului „Proiecte – Programe” din cadrul instituției noastre, cât și tuturor celorlalți parteneri implicați în această reușită”, a declarat Loghin.