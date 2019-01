Primăria municipiului Rădăuți are proiecte de aproape 58 de milioane de lei pentru dezvoltare locală și infrastructură. Primarul din Rădăuți, Nistor Tatar, a prezentat astăzi lista cu obiectivele de investiții principale pentru acest an, respectiv zece proiecte principale pentru dezvoltarea municipiului. Nistor Tatar a spus că unul dintre proiecte este ”Continuare lucrări de realizare și dotare, începute în baza autorizației de construire nr. 328/2007, pentru obiectivul Școala Generală cu clasele I-IV și Sală sport”, cu o valoare de 2,43 milioane de lei. El a spus că proiectul a fost finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL), în cadrul acestuia urmând să fie realizate lucrări de compartimentări interioare, pardoseli, placări interioare, zugrăveli și vopsitorii după montarea instalațiilor electrice, sanitare, termice, de stingere a incendiilor, semnalizări incendiu, etc., refacerea termoizolației exterioare și lucrări pentru construirea unei săli de sport. De asemenea, Nistor Tatar a precizat că tot prin PNDL a fost semnat contractul de lucrări cu constructorul pentru proiectul de extindere a Școlii Gimnaziale Mihai Eminescu, respectiv construcția unui corp de clădire nou. Valoarea proiectului este de 2,237 milioane de lei. „Proiectul vizează extinderea școlii cu un corp de clădire nou, pentru eficientizarea activității școlare, prin desfășurarea cursurilor numai dimineața, deservind, alături de clădirea existentă, un număr de 955 de elevi, cadre didactice și personal auxiliar”, a explicat primarul din Rădăuți. Nistor Tatar a declarat că tot prin PNDL a fost finalizat un proiect de 305.477 de lei pentru extinderea și modernizarea Grădiniței cu program normal „Sfânta Treime” din Rădăuți. El a afirmat că în cadrul proiectului a fost extinsă rețeaua interioară de alimentare cu apă a grădiniței, amenajarea unei încăperi pentru produsele oferite prin programul „lapte și corn”, precum și amenajarea unui spațiu de joacă în aer liber, cu dotări, împrejmuire și sistem de supraveghere video.

„Un al proiect pentru care este finalizat în procent de 80% este tot prin PNDL și are o valoare de aproape 467.000 de lei. Prin proiect se are în vedere reabilitarea și modernizarea grădiniței cu program normal nr. 6, printre lucrările realizate numărându-se modernizarea grupurilor sanitare sau amenajarea unui loc de joacă pentru copii. Și tot prin PNDL am început lucrările la un alt proiect de 523.000 de lei pentru termoizolarea fațadelor la grădinița cu program prelungit Prichindelul din Rădăuți. Tot în cadrul aceluiași proiect vor fi construite, pentru fiecare corp de clădire, scări de incendiu metalice exterioare, precum și vor fi asigurate traseelor de evacuare în caz de incendiu”, a declarat primarul din Rădăuți.

Proiect de peste 15 milioane de lei pentru Spitalul Municipal Rădăuți

Nistor Tătar a mai spus că un proiect de peste 15 milioane de lei va fi realizat prin Compania Națională de Investiții, prin care vor fi extinse, prin supraetajare, trei corpuri de clădire ale Spitalului Municipal din Rădăuți, în vederea menajării secțiilor de pediatrie. Prin același proiect vor fi reabilitate termic cinci corpuri ale spitalului.

Primarul din Rădăuți a adăugat că tot prin CNI urmează să fie construit un bazin de înot didactic, pe str. Ștefan cel Mare.

Făcând referire la proiectele finanțate din fonduri europene, Nistor Tatar a amintit de modernizarea și extinderea sistemului de iluminat public din municipiu, în valoare de aproape 7,2 milioane de lei, pentru care a fost depusă cererea de finanțare.

Nistor Tatar a subliniat că unul dintre proiectele importante pentru municipiu este și cel pentru îmbunătățirea serviciilor educaționale și a spațiilor publice din Rădăuți. Tatr a spus că acest proiect are patru componente, respectiv reabilitarea esplanadei centrale (1.694.783,68 lei), construirea unei creșe și a unei grădinițe, construcție centrală termică, utilități, împrejmuire, sistematizare pe verticală și dotări pe str. Frâncei (4.318.241,77 lei), construirea a două blocuri de locuințe sociale, de câte 20 unități locative, pe str. 1Mai, nr. 103 (8.757.562,83 de lei) și reabilitarea de străzi din acest municipiu (7.972.104,24 de lei).

Nu în ultimul rând, primarul din Rădăuți a declarat că municipalitatea mai implementează un proiect integrat prin Grupul de Acțiune Locală, de aproape 7 milioane de lei.