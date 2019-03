Primăria municipiului Rădăuți va finanța de la bugetul local construirea unui teren de sport acoperit cu balon la școala generală nr.1 din localitate. Anunțul a fost făcut de primarul Nistor Tătar, care a estimat că investiția va costa în jur de 120.000 de euro. ”Am această dorință și am făcut și o promsiune în acest sens că la școala generală nr.1 de pe Dobrogeanu Gherea vom face un terene de sport acoperit cu balon. Am văzut că o firmă privată a făcut un teren de sport cu balon în zona Horodnic și am vorbit cu reprezentantul ei să vină cu niște oferte să știm ce bugetăm. Vor fi bani de la bugetul local cam în jur 120.000 de euro. Terenul de sport va fi multifuncțional cu teren de minifotbal, handbal, tenis și baschet inclusiv cabine de schimb”, a spus Nistor Tătar.