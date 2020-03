Primăria municipiului Rădăuți închide temporar Piața de mașini Obor ca măsură pentru prevenirea răspândirii epidemiei de coronavirus. ”Fiind o activitate care generează aglomerații umane, Primăria municipiului Rădăuți a decis închiderea temporară a Pieței de mașini Obor, din motive de precauție, în vederea prevenirii răspândirii epidemiei de Coronavirus.

Măsura adoptată vizează închiderea Pieței în zilele de duminică, 15.03.2020, respectiv 22.03.2020, cu posibilitatea prelungirii, în funcție de deciziile care se vor lua la nivel național sau a evoluției generate de coronavirusul Covid – 19. Facem un apel la populația municipiului să-și păstreze calmul, să aibă un comportament rațional și să înțeleagă că astfel de măsuri ne protejează pe toți, previn și limitează o posibilă infectare a cetățenilor”, a declarat primarul Nistor Tătar.