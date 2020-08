Începand cu data de luni, 24 august, Primaria Municipiului Radauti demareaza actiunea de primire a solicitarilor pentru acordarea tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educational, in conformitate cu O.U.G.nr. 133/2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de elevi cei mai defavorizati care beneficiazii de sprijin educational pe bazii de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educational acordate din fonduri externe nerambursabile , precum și unele masuri de distribuire a acestora.

Potrivit acestui act normativ, copiii cei mai dezavantajati din invatamantul de stat precolar ( gradinita), primar și gimnazial, fara sprijin material, cu venituri la nivelul veniturilor sociale minime acordate familiei acestora,beneficiaza in anul colar 2020-2021, de sprijin financiar acordat sub fonna de tichet social pe suport electronic in cuantum de 500 de lei/an școlar.

Aceste tichete sociale emise pe suport electronic vor putea fi utilizate pentru achizitionarea de materiale școlare necesare frecventării școlii, constând în: articole pe papetarie, caiete, stilouri, articole pentru pictura, ghiozdane și alte articole necesare in școli și gradinite, precum și articole de vestimentatie necesare frecventarii școlii și gradinitei.

Destinatar final al acestui sprijin educational este copilul, titularul tichetului social pe suport electronic pentru sprijin educational fiind reprezentantul familiei, respectiv reprezentant ul legal al copilului.

Conditiile de eligibilitate pe care trebuie sa le indeplineasca solicitantii sunt unnatoarele:

– sa aiba domiciliul/reședinta pe raza municipiului Radauti;

– venitul lunar net pe membru de familie realizat in luna iulie a acestui an este de pana la 1.115 lei pentru copiii inscrii in invatamantul de stat primar i gimnazial;

– venitul lunar net pe membru de familie realizat in luna iulie a acestui an este de pana la 284 lei lei pentru copiii inscriși in invatamantul de stat preșcolar;

-sa faca dovada inscrierii copilului la gradinita sau școala.

Pentru anul școlar 2020-2021cererile se depun de catre reprezentantul familiei sau de catre reprezentantul legal al copilului, in perioada 08.2020 – 04.09.2020 la sediul Directiei de Asistentă Socială Rădăuti, str.Volovățului nr.47, insotite de următoarele actele doveditoare:

-acte de identitate ale parintilor /repezentantului legal (copie);

-documente din care rezulta calitatea de reprezentant legal in copie, dupa caz (hotarare judecatoreasca de incredintare, incuviintare a adoptiei ; dispozitia conducatorului Directiei Generale de Asistenta Sociala i Protectia Copilului/ hotararea instantei de judecata pentru masura plasamentului , hotararea judecatoreasca de instituire a tutelei/ dispozitia autoritatii tutelare, potrivit legii ) ;

– certificatele de natere ale copiilor copie ; – dovada inscrierii la gradinita/ școala ;

-certificat de deces parinte ( unde este cazul) copie ;

– acte doveditoare privind veniturile realizate de membrii familiei, eliberate de angajator, de organele fiscale sau de alte autoritati competente, mandate poștale de plata, extrase de cont, decizii ori dispozitii de stabilire a drepturilor (dupa caz) ;

– hotararea judecatoreasca prin care sotul/sotia este arestat/arestata preventiv pentru o perioada mai mare de 30 de zile sau executa o pedeapsa privativa de libertate și nu participa la intretinerea copiilor și, dupa caz, alte acte doveditoare privind componenta familiei (dupa caz).

Cererea poate fi transmisa și electronic la urmatoarea adresa de e-mail a institutiei: mmironescu@primariaradauti.ro și poate fi descarcata de pe site-ul Primariei Municipiului Radauti, www.primariaradauti.ro la sectiunea adresata Directiei de Asistenta Sociala Radauti.

Precizam ca, pentru beneficiarii de venit minim garantat conform Legii nr. 416/2001cu modificarile și completarile ulterioare precum și pentru beneficiarii prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei, republicata, cu modificarile și completarile ulterioare, ce se regasesc in evidentele Directiei de Asistenta Sociala Radauti tichetele sociale pe suport electronic pentru sprijin educational se acorda pe baza listelor intocmite in conformitate cu prevederile art. 4 alin. (5) 0.U.G. nr. 133/2020, aceste persoane avand obligatia sa depuna doar dovada inscrierii copilului/copiilor la gradinița/școala pentru anul 2020/2021.

Prima evaluare a cererilor depuse, insotite de actele doveditoare se va realiza in perioada 07.09.2020 – 08.09.2020, urmand ca Directia de Asistenta Sociala Radauti sa inainteze Iista destinatarilor finali catre Institutia Prefectului Judetului Suceava pana la data de 08.09.2020, orele 12,00.

Directia de Asistenta Sociala Radauti are obligația de a actualiza lunar lista destinatarilor finali și de a o inainta Institutiei Prefectului Judetului Suceava, ca atare, sunt acceptate și solicitirile depuse peste acest termen, aceste persoane urmand a se regasi pe lista destinatarilor finali din luna urmatoare depunerii cererii.

Mentionam ca suma de bani de pe tichetul social, aferenta unui an colar va putea fi folosita timp de un an de zile de la data emiterii, numai pe baza actului de identitate al titularului, aceste tichete putand fi utilizate numai in anumite magazine din raza localitifii de domiciliu. Lista cu aceste magazine va fi primita de catre fiecare persoana, odata cu distribuirea tichetului .

De asemenea, informatii suplimentare se pot solicita și telefonic la numerele: 0230/561165 sau 0728/219807.