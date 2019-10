Municipalitatea rădăuțeană a depus spre finanțare prin Programul Operațional Regional 2014-2020 un proiect în valoare de 22,6 milioane de lei pentru îmbunătățirea serviciilor educaționale și a spațiilor publice urbane. Primarul Nistor Tătar a afirmat că proiectul are patru componente, și anume, construirea a două blocuri de locuințe sociale, cu cîte 20 de unități locative, construirea unei creșe și a unei grădinițe, reabilitarea de străzi și reabilitarea esplanadei centrale. El a precizat că municipalitatea va contribui cu 2% din valoarea eligibilă a proiectului.

