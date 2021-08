Viceprimarul Sucevei, Lucian Harșovschi, a anunțat că în municipiu se refac porțiunile de carosabil hașurate cu galben, care sunt trasate pentru a evita blocajele în intersecții.

Lucian Harșovschi a anunțat că este interzisă intrarea pe marcaj în cazul în care semaforul în direcția de mers interzice deplasarea sau circulația este blocată, conducătorilor auto nefiindu-le permisă oprirea pe aceste zone.