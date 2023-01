Primăria municipiului Suceava alocă de la buget suma de 500.000 fără TVA pentru organizarea manifestărilor cultural-artistice cu ocazia celebrării a 635 de ani de atestare documentara a Sucevei și a Cetătii de Scaun a Sucevei în perioada I 0- 12 februarie 2023. Potrivit programului care va fi aprobat în ședința de Consiliu Local de săptămâna viitoare în centrul Sucevei vor avea loc spectacole de muzică ușoara cu cel putin doi mari art iști de talie natională și de muzica populară cu cel putin 10 artiști apreciați la nivel local și national. Nu vor lipsi artificiile iar pentru invitați vor fi medalii jubiliare cu Cetatea de Scaun a Sucevei-635 ani.

”Municipa litatea dorește sa marcheze implinirea a 635 de ani de atestare documentara a Sucevei a Cetătii de Scaun a Sucevei pri n organizarea unor eveni mente și activitati cultural-artistice în perioada 10-12 februarie. Apartenenta la trecutul glorios al Cetătii de Scaun aduce un fior de mândrie in conștii nta colectiva a locui tori l or orașului de astazi și necesita sarbatorit.

Prima atestarea documentară a Sucevei consta într-un document scris chiar în Cetatea de Scaun a Sucevei, în slava veche, modul de redactare al cancelariei pentru actele diplomatice, datat la 1 0 februarie 1388, in timpul domniei lui Petru I Mușat și adresat regelui Poloniei . Documentul este strâns legat de numele și faptele voievodului Moldovei, Petru I Mușat, eel care a schimbat destinul Sucevei, mutând capitala Moldovei de la Siret la Suceava, construind la vest și est de oraș primele și singurele cetăti din preajma Sucevei. Evenimentul se dorește a reprezenta un moment de referință iar imaginea municipiului sa poate fi asociata cu locul unde se desfașoara evenimentele, la o înaltă ținuta artistică, realizate de mari artiști”, a declarat primarul Ion Lungu.