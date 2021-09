Parcarea pietruită din vecinătatea Cetății de Scaun a Sucevei ar urma să fie asfaltată. Asta, în baza unui parteneriat între municipalitate și administrația județeană. Șeful Poliției Locale, Ovidiu Doroftei, a declarat, la Radio Top: „Subiectul parcării pietruite a fost reluat de viceprimarul Lucian Harșovschi în cea mai recentă ședință operativă. Viceprimarul a discutat cu cei de la Fondul Funciar să vadă exact cît din parcare e proprietatea primăriei și cît e proprietatea Consiliului Județean. Ulterior, se vor asocia pentru a o asfalta și îngriji. Este prăfuită și e greu de parcat și de ieșit cînd e noroi. Cînd e noroi e greu de mers și cu picioarele. Vara, omul mai are o săndăluță. Mă refer în special la tineri și la femei. O săndăluță, un papuc ușor, să mergi prin pietrișul ăla nu-i chiar așa de plăcut”. Ovidiu Doroftei a mai spus că, în august, în fiecare zi, la Cetate au ajuns nenumărate autocare cu turiști, dar și mașini din toate colțurile țării.

