Primăria Siret a depus un proiect european transfrontalier pentru modernizarea și reabilitarea Școlii Gimnaziale „Petru Mușat”. Primarul din Siret, Adrian Popoiu, a precizat că proiectul a fost depus în cadrul Programului Operațional Comun România-Ucraina. „Acest proiect a fost depus de Orasul Siret, prin platforma electronică EMS-ENI, in parteneriat cu Consiliul Local Hliboca, proiect care vizeaza investitii la Scoala Gimnaziala “Petru Musat” Siret si scoala din Hliboca”, a precizat Adrian Popoiu. El a explicat că la Scoala Gimnaziala “Petru Musat” se vor realiza lucrari de reabilitare si dotare, respectiv amenajarea si imprejmuirea terenului de sport; înfiintare de noi toalete; amenajare parcare; reabilitarea instalatiei electrice la corpul A, dotarea cu echipamente IT.

De asemenea, la școala din Hliboca vor fi realizate, de asemenea, lucrari de reabilitare si dotare.

Adrian Popoiu valoarea proiectului este de circa 330 000 euro, bani ce vor fi alocati in parti aproximativ egale celor doi parteneri ai proiectului.