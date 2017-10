Primăria Suceava a achiziționat noi ornamente pentru sărbătorile de iarnă, iar suma cheltuită în acest scop se ridică la 259.200 de lei. Primarul Ion Lungu a afirmat că s-au cumpărat o perdea luminoasă care va acoperi întreaga esplanadă a Casei Culturii, precum și alte elemente surpriză. El a mai spus că luminile din Bradul de Crăciun care va fi instalat în centru vor fi aprinse pe 28 noiembrie, de Ziua Bucovinei.

