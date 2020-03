Primăria municipiului Suceava a achiziționat un aparat de testare pentru noul coronavirus, tip PCR care va fi montat la Spitalul Județean de Urgență ”Sf.Ioan cel Nou”, a anunțat primarul Ion Lungu. Aparatul care va fi adus din Coreea de Sud, va fi livrat într-o săptămână de o firmă din Iași la prețul de 429.158 de lei. ”Astăzi am semnat un contract cu firma Praxis Medica din Iași pentru aducerea unui aparat de testare pentru noul Coronavirus (COVID-19), tip PCR. Valoarea contractului cu echipamentele necesare ajunge la suma de 429.158,82 RON (TVA inclus). Am achitat astăzi avansul în suma de 299.122,57 RON (TVA inclus), conform ordinului de plată anexat. În urma discuției avute cu noul Manager al Spitalului Județean de Urgență “Sfântul Ioan cel Nou” Suceava, Doctorul Florin Filip, s-a dat undă verde pentru montarea aparatului de testare la spital. Perioada de livrare prevăzută în contract este de 14 zile, dar am primit promisiunea din partea vânzătorului că va face tot posibilul pentru a livra comanda într-o săptămână”, a spus Lungu.

El a precizat că prin aducerea acestui aparat la Suceava se dorește testarea cu prioritate a cadrelor medicale, persoanele care prezintă suspiciune de infectare cu noul Coronavirus (COVID-19) și nu numai.