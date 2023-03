Viceprimarul municipiului Suceava, Lucian Harșovschi, a anunțat că vineri, 10 martie, va fi prezent la București pentru a semna două noi contracte pe P.N.R.R. – Componenta 5 – Valul Renovării Runda II. Unul dintre ele se referă la renovarea energetică moderată a Blocului P, cel de pe Bulevardul 1 Mai Nr. 2, proiect de care vor beneficia 133 de persoane.

”Un lucru foarte important de menționat aici, urmare a implementării proiectului, vor dispărea afișele cu ”Atenție, cade tencuiala!”, a spus Harșovschi.

Suprafața totală de renovare este de 4.785,90 mp, iar printre lucrările propuse ca urmare a expertizei tehnice și a auditului energetic se numără: reabilitarea termică a elementelor de anvelopă a clădirii; reabilitarea termică a sistemului de încălzire/a sistemului de furnizare a apei calde de consum; instalarea/reabilitarea/modernizarea sistemelor de climatizare și/sau ventilare mecanică pentru asigurarea calităţii aerului interior; reabilitarea/modernizarea instalațiilor de iluminat în clădiri; sisteme de management energetic integrat pentru clădiri, respectiv modernizarea sistemelor tehnice ale clădirilor, inclusiv în vederea pregătirii clădirilor pentru soluții inteligente; sisteme inteligente de umbrire pentru sezonul cald; sisteme alternative de producere a energiei electrice și/sau termice pentru consum propriu, utilizarea surselor regenerabile de energie. Valoarea totală a proiectului este de 5.607.172,89 lei cu TVA ( 1.139.044,20 euro cu TVA).

Cel de-al doilea se referă la renovarea energetică moderată a Blocului 9 A (CASTOR), de pe strada Jean Bart, unde locuiesc un total de 139 de persoane. Suprafața totală de renovare este de 1.778,40 mp, iar printre activitățile proiectului se numără: reabilitarea termică a elementelor de anvelopă a clădirii; reabilitarea termică a sistemului de încălzire /a sistemului de furnizare a apei calde de consum; instalarea / reabilitarea / modernizarea sistemelor de climatizare și/sau ventilare mecanică pentru asigurarea calităţii aerului interior; reabilitarea / modernizarea instalațiilor de iluminat în clădiri; sisteme de management energetic integrat pentru clădiri, respectiv modernizarea sistemelor tehnice ale clădirilor, inclusiv în vederea pregătirii clădirilor pentru soluții inteligente; sisteme inteligente de umbrire pentru sezonul cald; sisteme alternative de producere a energiei electrice și/sau termice pentru consum propriu, utilizarea surselor regenerabile de energie. Valoarea totală a proiectului este 2.083.578,06 lei cu TVA (423.336,60 euro cu TVA).

Lucian Harșovschi a subliniat că până în prezent Primăria Suceava a atras nu mai puțin de 291.690.661,29 lei (59.188.527,59 euro) prin P.N.R.R, pe componentele C5, C10, C3 și C15. ”Mai avem 2 proiecte depuse, unul în valoare de 85.409.829,54 lei ( 17.350.200 euro) a fost depus și se află în evaluare, pe C10 – proiectul privind achiziția autobuzelor electrice pentru transportul metropolitan precum și proiectul EduDigital – Unități de învățământ preuniversitar echipate și performante în municipiul Suceava – Componenta 15 P.N.R.R., un proiect pentru 28 de unități de învățământ din Suceava, ce vor fi dotate cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale. Valoarea acestuia este de 32.952.578 lei (6.699.176 euro). Nu ne oprim aici, încercăm să atragem cât mai multe fonduri nerambursabile, colegii mei lucrează și la alte idei/proiecte și sunt într-o continuă căutare a liniilor de finanțare”, a încheiat Lucian Harșovschi.