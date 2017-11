Primăria Suceava a cumpărat, prin licitație, din Germania, trei autobuze „Irisbus” second-hand, pentru TPL. Anunțul a fost făcut de viceprimarul Lucian Harșovschi. El a spus că autobuzele costă 28.000 de euro, sunt fabricate în 2005 și au la bord între 600.000 și 640.000 de kilometri, față de 900.000-1 milion de kilometri, cât au acumulat vehiculele din dotarea firmei locale de transport în comun. Viceprimarul a precizat că cele trei autobuze vor circula, pentru început, pe traseul Cinema Burdujeni-Orizont-Centru, fără oprire la „Iulius Mall”, în intervalele orare 06.30-09.00 și 11.00-16.30, când traficul este mai aglomerat.

