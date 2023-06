Primăria Suceava a dat opt amenzi în valoare de 18.000 de lei pentru lipirea unor afișe cu mesajul „AUR la Consiliu” în stațiile TPL. Viceprimarul Sucevei, Lucian Harșovschi, a transmis că în momentul de față nu este campanie electorală, motiv pentru care orașul trebuie menținut curat, fără afișe electorale. „Curățenia trebuie menținută de toți, inclusiv de politicieni, indiferent de partidul din care fac parte. Campania electorală încă nu a început, iar orașul nu trebuie să sufere nici în timpul acesteia, nici înainte și nici după, trebuie să îl menținem curat și să nu îl sufocăm. Cu siguranță când va demara campania electorală, vor fi stabilite locații pentru afișele electorale, nu vă faceți griji, veți putea fi vizibili. Fac apel către toți cetățenii, indiferent dacă fac parte sau nu dintr-un partid politic, indiferent dacă sprijină sau nu o anumită culoare politică, să respecte legea”, a spus Lucian Harșovschi.

, 10.0 out of 10 based on 1 rating