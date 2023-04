Primăria municipiului Suceava a demarat procedura de licitație pentru proiectarea și execuția ultimului tronson, al treilea al rutei ocolitoare Suceava-Botoșani, tronson care include și un viaduct în lungime de 1,015 kilometri. Valoarea totală a investiției este de 78,21 milioane de lei din care 43 de milioane de lei vor fi alocați prin Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny”. ”Este o prioritate pentru mine s finalizăm această rută alternativă. Lucrarea cea ma importantă de pe tronsonul trei este viaductul de 1,015 kilometri care va avea 41 de deschideri. La capătul lui la intersecția cu DN29 va fi amenajat un sens giratoriu. Am demarat deja procedura de licitație pentru proiectare și execuție a acestui proiect important. Pentru realizarea obiectivului sunt prevăzute 36 de luni din care 4 luni pentru proiectare și 32 pentru execuție dar în măsura în care șansa sperăm să scurtăm termenele”, a declarat primarul Ion Lungu.

, 5.5 out of 10 based on 2 ratings