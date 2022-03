Primăria Suceava a trimis astăzi primul TIR cu produse alimentare către regiunea Cernăuți din Ucraina. Potrivit primarului Ion Lungu, este vorba de aproximativ 13 tone de alimente,respectiv: mălai, făină albă, ulei, zahăr, conserve carne porc și vită, sare, paste făinoase, tăiței. Valoarea produselor, conform declarației vamale este de 80.645,12 lei.

”Municipalitatea suceveană va trimite săptămânal din venituri proprii și sponsorizări produse alimentare la Cernăuți. Tot astăzi m-am intâlnit la sediul primăriei cu fostul Consul General al Ucrainei la Suceava ,pâna in anul 2014, domnul Vasyl Boiechko si reprezentanti ai comunitatii ucrainenilor din Suceava. Domnia sa este dispus sa sprijine primăria in relațiile cu Ucraina,să ajute la gestionarea migrantilor ucraineni. Multumim Fundației „Sânge pentru România”care ne asigura si de această data transportul gratuit la Cernauți. Ne rugăm la Dumnezeu să se termine cât mai repede acest razboi nemilos din Ucraina. Doamne ajută!”, a transmis Ion Lungu.

