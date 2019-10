Primarul Sucevei, Ion Lungu, a anunțat că a fost finalizat caietul de sarcini pentru licitația vizând cumpărarea a 35 de autobuze electrice, din care 25 de 12 metri și 10 de 6 metri, cu fonduri europene. În documentație se arată puterea motorului trebuie să fie de 195 de kW în cazul vehiculelor mari și de 100 de kW în cazul celor mici. De asemenea, printre altele, autonomia autobuzelor va fi de 150 de kilometri pe zi, iar garanția pentru caroserie și podele de minim 8 ani. Valoarea achiziției este estimată la 66,3 milioane de lei. La Suceava ar urma să mai fie aduse 15 autobuze electrice, prin Ministerul Dezvoltării. Licitația a avut loc în vară, iar la aceasta au participat firme din Polonia, Turcia și China. Câștigătorul încă nu a fost desemnat. La ora actuală, în Suceava circulă cinci autobuze electrice de capacitate mică. Acestea au fost achiziționate de municipalitate cu fonduri elvețiene.

